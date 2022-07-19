معروف وأبو زيد ضمن حكام كأس العرب للشباب

يتواجد الثنائي المصري محمد معروف وسامي أبو زيد ضمن قائمة حكام كأس العرب 2022.

ويحضر معروف ضمن قائمة حكام الساحة، بينما يتواجد أبو زيد في قائمة الحكام المساعدين.

وجاءت قائمة حكام الساحة كالآتي:

محمد معروف (مصر)

صدام عمارة (الأردن)

سلطان محمد الحمادي (الإمارات)

محمد خالد طرار (البحرين)

نعيم حسني (تونس)

يوسف قموح (الجزائر)

سامي الجريس (السعودية)

عبد العزيز جعفر (السودان)

يوسف سعيد (العراق)

عمر اليعقوبي (عمان)

عبد الله الكندري (الكويت)

الشيخ أحمد علاء الدين (لبنان)

محمد سعد المبورك (ليبيا)

جلال جيد (المغرب)

عبد الله أبوه (موريتانيا)

بينما جاءت قائمة الحكام المساعدين:

سامي أبو زيد (مصر)

مسعود حسن (الإمارات)

مساعد فوزي (تونس)

عبان عادل (الجزائر)

رشيد وعيس (جيبوتي)

هشام الرفاعي (السعودية)

رامي طعان (سوريا)

عبد الله الجرداني (عمان)

شرف أبو زبيدة (فلسطين)

عليه فقيه (لبنان)

محمد أمراجع علي (ليبيا)

عبد الصمد أبرتون (المغرب)

يوسف محمد (موريتانيا)

إبراهيم صالح حسني (اليمن)

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة رفقة عُمان وموريتانيا.

وتخوض مصر مباراتها الأولى أمام عمان الخميس في الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

وتنطلق البطولة يوم 20 يوليو في المملكة العربية السعودية، وتُختتم يوم 6 أغسطس المقبل.

وتستضيف مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، وملعب نادي ضمك في محافظة خميس مشيط، منافسات النسخة الثامنة للبطولة.

وتحمل السعودية اللقب بعد الفوز على الجزائر في نهائي نسخة 2021 التي أقيمت على أرض مصر.

وجاءت مجموعات نسخة 2022 كالآتي:

المجموعة الأولى: السعودية – موريتانيا – العراق

المجموعة الثانية: الإمارات – الأردن – اليمن

المجموعة الثالثة: الجزائر – لبنان – ليبيا

المجموعة الرابعة: مصر – عمان – الصومال

المجموعة الخامسة: تونس – البحرين - جيبوتي

المجموعة السادسة: المغرب – السودان – فلسطين

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