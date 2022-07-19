بعد عام ونصف من إصابته المروعة.. برشلونة يعير لاعبه السنغالي

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 - 14:35

كتب : FilGoal

موسى واجي

أعلن نادي جوريكا الكرواتي عن تعاقده مع السنغالي موسى واجي قادمًا من برشلونة.

موسى واجي

النادي : جوريكا

برشلونة

وانضم واجي إلى جوريكا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، أملًا في اللحاق بكأس العالم.

وكان واجي قد انضم إلى برشلونة في 2018 قادمًا من يوبين البلجيكي مقابل 5 ملايين يورو.

وظهر واجي بشكل منتظم مع الفريق الرديف لـ برشلونة خلال موسمه الأول، قبل أن يتم تصعيده لفريق الكبار ويخوض معه 6 مباريات.

الظهير الأيمن السنغالي لعب معارًا بعدها لـ نيس الفرنسي، وباوك اليوناني، قبل أن يكمل سلسلة إعارته إلى جوريكا.

وعانى واجي من إصابة خطيرة في الركبة بشهر ديسمبر 2020، ولم يعد لممارسة كرة القدم من وقتها.

وعانى واجي من قطع كامل في أربطة الركبة بعد اصطدامه بالقائم خلال إحدى مباريات باوك.

ويمتلك واجي 21 مباراة دولية مع منتخب السنغال، وشارك معه في كأس العالم 2018 وكأس الأمم الإفريقية 2019.

ويسابق واجي الزمن للعودة إلى حسابات أليو سيسيه المدير الفني لأسود التيرانجا من أجل الظهور في مونديال قطر بشهر نوفمبر المقبل.

واحتل جوريكا المركز السادس في الدوري الكرواتي الموسم الماضي.

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