جاء كصفقة قياسية ويخرج دون ضوضاء.. فابيو سيلفا يغادر ولفرهامبتون معارا

أعلن نادي أندرلخت البلجيكي عن تعاقده مع فابيو سيلفا قادمًا من ولفرهامبتون الإنجليزي.

وانتقل سيلفا إلى أندرلخت لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بعد تمديد عقده مع ولفرهامبتون لمدة موسم إضافي.

ومن المقرر أن يرتدي سيلفا القميص رقم 99 في أندرلخت فريقه الجديد.

وصرّح بيتر فيربيكه المدير التنفيذي لـ أندرلخت تعليقًا على إتمام الصفقة: "فابيو أحد أفضل المواهب بين مهاجمي جيله في أوروبا".

وأضاف: "إنه يجمع بين الحدة البدنية والحماس والقدرة التهديفية. كما أنه يبلغ 20 عامًا فقط ولديه بالفعل عامين من الخبرة في الدوري الإنجليزي".

وأتم: "استقدام فابيو مهم بالنسبة لنا لأننا سنخوض العديد من المباريات في فترة قصيرة، ونرغب في التنافس على 3 جبهات".

فابيو سيلفا يحتفل اليوم بعيد ميلاده العشرين، وقد قضى الموسمين الماضيين في صفوف ولفرهامبتون بعد انضمامه إليه قادمًا من بورتو مقابل 40 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي.

لكن المهاجم البرتغالي الشاب اكتفى بتسجيل 4 أهداف وصناعة 6 في 62 مباراة خاضها بقميص ولفرهامبتون.

وبات فابيو سيلفا رابع صفقة صيفية لـ أندرلخت بعد النيجيري إسحاق عبد الرزاق، والإكوادوري نيلسون أنجولو، والإيطالي سيباستيانو إسبوسيتو.

واحتل أندرلخت المركز الثالث في الدوري البلجيكي الموسم الماضي، ويخوض تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي انطلاقًا من 4 أغسطس المقبل.

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