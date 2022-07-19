نوير: دي ليخت سيتأقلم مع بايرن سريعا

يؤمن مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ أن الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الذي يتمم انتقاله إلى البافاري خلال ساعات، سيتأقلم سريعا مع الفريق الألماني.

وخضع ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس للكشف الطبي مع بايرن ميونيخ يومي الإثنين والثلاثاء تمهيدا لضمه هذا الصيف.

وقال مانويل نوير عن دي ليخت: "إنه لاعب قادر على قيادة الدفاع، ولديه شخصية كما أنه مدافع رائع".

وأضاف في تصريحات نشرتها جريدة بيلد "من وجهة نظري كما كنت أشاهده مؤخرا دي ليخت قريب جدا من كرة القدم الألمانية، ولا أعتقد أنه سيستغرق وقتا طويلا للتأقلم معنا".

وتابع "لطالما سارت الأمور بشكل جيد بالنسبة لنا مع اللاعبين الهولنديين، لقد لعبت مع عدد منهم من قبل".

Matthijs de Ligt has left Säbener Straße. Everything is done. Contract signed. Now on the way to the US [@BILD_Bayern]pic.twitter.com/NWzTaICScr — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 19, 2022

وواصل "من المهم إظهار التماسك في الدفاع، وكذلك التواصل بلغة الجسد، وهذا ما فعله ديفيد ألابا كثيرا".

وأتم "بصفتي حارس مرمى، أشعر بالسعادة عندما يكون لدي زملاء يمكنهم قيادة الفريق من الخلف".

وحسم نادي بايرن ميونيخ صفقة انضمام المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت قادما من يوفنتوس الإيطالي.

ورصدت الكاميرات خضوع دي ليخت للكشف الطبي مع بايرن على مرحلتين، ليل الإثنين وصباح الثلاثاء.

بعد الانتهاء من الكشف الطبي صباح الثلاثاء توجه المدافع الهولندي لمقر بايرن من أجل توقيع العقود.

عقب ذلك سيطير دي ليخت إلى الولايات المتحدة ليلتحق بباقي الفريق في معسكره هناك.

وبحسب جريدة بيلد فإن صفقة انتقال اللاعب بجانب الإضافات ستتكلف 70 مليون يورو بجانب 10 ملايين كإضافات.

ومن المنتظر أن يمتد تعاقد دي ليخت حتى يونيو 2027 مع بايرن بعد الاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية

واستفاد بايرن من بيعه لمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو مع خمسة ملايين إضافات ليقوم بتمويل الصفقة الجديدة.

وتعاقد يوفنتوس مع دي ليخت في صيف 2019 قادما من أياكس الهولندي مقابل 85 مليون يورو.

ولعب ابن الـ22 عاما 117 مباراة مع يوفنتوس، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وفاز دي ليخت بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مرة واحدة.

وسيكون المدافع الهولندي رابع صفقات بايرن ميونيخ بعد ساديو ماني من ليفربول وريان جرافينبيرش من أياكس ونصير مزراوي في صفقة انتقال حر.

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