نوير: دي ليخت سيتأقلم مع بايرن سريعا

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 - 13:29

كتب : FilGoal

ماتيس دي ليخت - يوفنتوس

يؤمن مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ أن الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الذي يتمم انتقاله إلى البافاري خلال ساعات، سيتأقلم سريعا مع الفريق الألماني.

وخضع ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس للكشف الطبي مع بايرن ميونيخ يومي الإثنين والثلاثاء تمهيدا لضمه هذا الصيف.

وقال مانويل نوير عن دي ليخت: "إنه لاعب قادر على قيادة الدفاع، ولديه شخصية كما أنه مدافع رائع".

أخبار متعلقة
أول آسيوي منذ 95 عامًا.. كوبو يرحل عن ريال مدريد صوب ريال سوسيداد ماركا: كافاني يقترب من الانتقال للدوري الإسباني دي ليخت يخضع للكشف الطبي مع بايرن بعد فسخ عقده مع الترجي.. مدافع الجزائر ينتقل إلى الدوري الفرنسي

وأضاف في تصريحات نشرتها جريدة بيلد "من وجهة نظري كما كنت أشاهده مؤخرا دي ليخت قريب جدا من كرة القدم الألمانية، ولا أعتقد أنه سيستغرق وقتا طويلا للتأقلم معنا".

وتابع "لطالما سارت الأمور بشكل جيد بالنسبة لنا مع اللاعبين الهولنديين، لقد لعبت مع عدد منهم من قبل".

وواصل "من المهم إظهار التماسك في الدفاع، وكذلك التواصل بلغة الجسد، وهذا ما فعله ديفيد ألابا كثيرا".

وأتم "بصفتي حارس مرمى، أشعر بالسعادة عندما يكون لدي زملاء يمكنهم قيادة الفريق من الخلف".

وحسم نادي بايرن ميونيخ صفقة انضمام المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت قادما من يوفنتوس الإيطالي.

ورصدت الكاميرات خضوع دي ليخت للكشف الطبي مع بايرن على مرحلتين، ليل الإثنين وصباح الثلاثاء.

بعد الانتهاء من الكشف الطبي صباح الثلاثاء توجه المدافع الهولندي لمقر بايرن من أجل توقيع العقود.

عقب ذلك سيطير دي ليخت إلى الولايات المتحدة ليلتحق بباقي الفريق في معسكره هناك.

وبحسب جريدة بيلد فإن صفقة انتقال اللاعب بجانب الإضافات ستتكلف 70 مليون يورو بجانب 10 ملايين كإضافات.

ومن المنتظر أن يمتد تعاقد دي ليخت حتى يونيو 2027 مع بايرن بعد الاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية

واستفاد بايرن من بيعه لمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو مع خمسة ملايين إضافات ليقوم بتمويل الصفقة الجديدة.

وتعاقد يوفنتوس مع دي ليخت في صيف 2019 قادما من أياكس الهولندي مقابل 85 مليون يورو.

ولعب ابن الـ22 عاما 117 مباراة مع يوفنتوس، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وفاز دي ليخت بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مرة واحدة.

وسيكون المدافع الهولندي رابع صفقات بايرن ميونيخ بعد ساديو ماني من ليفربول وريان جرافينبيرش من أياكس ونصير مزراوي في صفقة انتقال حر.

اقرأ أيضا:

خاص - تفاصيل تعاقد مصطفى محمد مع نانت

ذهبيتان عربيتان في بطولة العالم لألعاب القوى

توتنام يضم صفقته السادسة

مباراة اعتزال لـ وليد سليمان

مانويل نوير ماتياس دي ليخت بايرن ميونيخ يوفنتوس
نرشح لكم
جاء كصفقة قياسية ويخرج دون ضوضاء.. فابيو سيلفا يغادر ولفرهامبتون معارا رومانو: يوفنتوس ينافس إنتر على بديل دي ليخت دي ليخت يخضع للكشف الطبي مع بايرن لا مزيد من "لويس سواريز" في إسبانيا.. نجم غرناطة ينتقل إلى مرسيليا هالير يغادر معسكر دورتموند بسبب ورم الخصية عودة للدوري الإيطالي.. المغربي ماسينا ينتقل إلى أودينيزي الشرطة تعتذر بعد إلقاء القبض بالخطأ على باكايوكو ذا أثليتك: وقاية من الخرف.. الاتحاد الإنجليزي يقترب من منع ضربات الرأس في فرق الناشئين
أخر الأخبار
النصر السعودي يستغني عن 25 لاعبا دقيقة | الوطن العربي
"الجنون الجميل".. 50 مليون تغريدة من أجل عودة لويس سواريز لـ ناسيونال 10 دقيقة | أمريكا
جاء كصفقة قياسية ويخرج دون ضوضاء.. فابيو سيلفا يغادر ولفرهامبتون معارا 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
نوير: دي ليخت سيتأقلم مع بايرن سريعا 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
أول آسيوي منذ 95 عامًا.. كوبو يرحل عن ريال مدريد صوب ريال سوسيداد 41 دقيقة | الدوري الإسباني
ماركا: كافاني يقترب من الانتقال للدوري الإسباني ساعة | ميركاتو
بطولة كونكاكاف للسيدات - دون أن تهتز شباكهن من 12 عاما.. أمريكا تحصد اللقب التاسع ساعة | أمريكا
بعد فسخ عقده مع الترجي.. مدافع الجزائر ينتقل إلى الدوري الفرنسي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 3 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 4 نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع الزمالك المقبلة.. القنوات الناقلة والمعلق