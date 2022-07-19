أول آسيوي منذ 95 عامًا.. كوبو يرحل عن ريال مدريد صوب ريال سوسيداد

أعلن نادي ريال سوسيداد عن تعاقده مع الياباني تاكيفوسا كوبو قادمًا من ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية.

ووقّع كوبو على عقدٍ مع ريال سوسيداد حتى صيف 2027، أي لمدة 5 مواسم.

وذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد سيحتفظ بـ 50% من قيمة اللاعب وسيكون له حق الرفض الأول في عملية بيعه مستقبلًا.

وبذلك ينهي كوبو فترة 3 سنوات قضاها في ريال مدريد منذ انضمامه إليه مجانًا قادمًا من إف س طوكيو عام 2019.

ولم يظهر كوبو في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول، واكتفى بالمشاركة في فترة الإعداد في صيف 2019.

ولعب كوبو معارًا إلى ريال مايوركا في موسم 2019\2020، قبل أن يخرج معارًا إلى فياريال في الموسم التالي، لكنه لم يحصل على العديد من دقائق اللعب تحت قيادة أوناي إيمري، لينهي ريال مدريد إعارته في منتصف الموسم.

وتحوّل كوبو من النصف الثاني من موسم 2020\2021 لـ خيتافي وساهم في استمراره في الدوري الممتاز بتسجيله هدف البقاء.

وفي الموسم الماضي عاد كوبو لـ مايوركا معارًا وشارك معه في 30 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 3.

وبات كوبو ثالث صفقات ريال سوسيداد الصيفية بعد برايس مينديز القادم من سيلتا فيجو، ومحمد علي تشو القادم من آنجيه.

صانع الألعاب الياباني صاحب الـ 21 عامًا سبق له اللعب 4 سنوات في أكاديمية لاماسيا الخاصة بـ برشلونة بين 2011 و2015.

لكنه عاد إلى بلاده اليابان بعد توقيع عقوبات على برشلونة بسبب مخالفة قوانين التوقيع مع قصر من خارج الاتحاد الأوروبي.

ويمتلك كوبو 18 مباراة دولية بقميص منتخب اليابان، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، وتواجد في قائمة كوبا أمريكا 2019.

كما شارك كوبو مع اليابان في دورة الألعاب الأولمبية 2020 وتألق بتسجيله 3 أهداف وصناعة هدف وقاد بلاده للمركز الرابع.

وصار كوبو أول لاعب ياباني في تاريخ ريال سوسيداد، والآسيوي الثاني بعد الفليبيني مارسيلينو جالاتاس الذي مثّل الفريق بين 1923 و1927.

وينافس ريال سوسيداد في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعد إنهاء الدوري الإسباني في المركز السادس الموسم الماضي.

ويفتتح ريال سوسيداد مبارياته في الليجا بالحلول ضيفًا على قادش في الأندلس يوم 14 أغسطس، قبل أن يستقبل برشلونة في الجولة الثانية يوم 21 أغسطس بقمة مبكرة.

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