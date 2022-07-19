بعد فسخ عقده مع الترجي.. مدافع الجزائر ينتقل إلى الدوري الفرنسي

أعلن نادي أنجيه الفرنسي يوم الثلاثاء ضم إلياس شتي الظهير الأيسر للمنتخب الجزائري والترجي التونسي.

وأفاد النادي الفرنسي عبر حسابه على تويتر: "مرحبا، كنتم تنتظرون، ها هو إلياس شتي ينضم إلى أنجيه".

إلياس شتي وقع على عقد يربطه بالنادي الفرنسي حتى صيف 2026.

واحتل أنجيه المركز الـ14 بالدوري الفرنسي الموسم الماضي.

وكان اللاعب قد فسخ عقده مع الترجي من طرف واحد رغم ارتباطه بعقد مع بطل تونس حتى 30 يونيو 2023.

وتوعدت إدارة الترجي بشكوى اللاعب الجزائري، حسب تقارير تونسية.

مدافع الجزائر انضم إلى صفوف الترجي في صيف 2019 وخلال 3 مواسم مع الفريق حقق لقب الدوري التونسي 3 مرات ولقب السوبر التونسي مرتين.

ولعب إلياس 75 مباراة مع الفريق التونسي في كل المسابقات.

شتي خاض 3 مباريات دولية مع المنتخب الجزائري.

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