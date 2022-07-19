رومانو: يوفنتوس ينافس إنتر على بديل دي ليخت

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 - 11:59

كتب : FilGoal

يوفنتوس - إنتر - كأس إيطاليا

يتنافس يوفنتوس مع إنتر على ضم جليسون بريمر مدافع تورينو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب يوفنتوس في ضم بديل لماتياس دي ليخت الذي يتمم انتقاله إلى بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء.

وقال فابريتسيو رومانو صحفي سكاي سبورت المتخصص في الانتقالات إن يوفنتوس سيقدم عرضا رسميا لجليسون بريمر يوم الثلاثاء كبديل محتمل لـ دي ليخت.

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وأوضح أن إنتر قدم عرضا بقيمة 30 مليون يورو يوم الإثنين بما في ذلك تشيزاري كاسادي على سبيل الإعارة.

وسيتم اتخاذ القرار النهائي في الساعات القادمة، وفقا لرومانو.

وخضع ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس للكشف الطبي مع بايرن ميونيخ تمهيدا لضمه هذا الصيف.

وحسم نادي بايرن ميونيخ صفقة انضمام المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت قادما من يوفنتوس الإيطالي ويتبقى مروره من الكشف الطبي وتوقيع العقود.

ورصدت الكاميرات خضوع دي ليخت للكشف الطبي مع بايرن على مرحلتين، ليل الإثنين وصباح الثلاثاء.

بعد الانتهاء من الكشف الطبي صباح الثلاثاء توجه المدافع الهولندي لمقر بايرن من أجل توقيع العقود.

عقب ذلك سيطير دي ليخت إلى الولايات المتحدة ليلتحق بباقي الفريق في معسكره هناك.

وبحسب جريدة بيلد فإن صفقة انتقال اللاعب بجانب الإضافات ستتكلف 70 مليون يورو بجانب 10 ملايين كإضافات.

ومن المنتظر أن يمتد تعاقد دي ليخت حتى يونيو 2027 مع بايرن بعد الاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية

واستفاد بايرن من بيعه لمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو مع خمسة ملايين إضافات ليقوم بتمويل الصفقة الجديدة.

وتعاقد يوفنتوس مع دي ليخت في صيف 2019 قادما من أياكس الهولندي مقابل 85 مليون يورو.

ولعب ابن الـ22 عاما 117 مباراة مع يوفنتوس، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وفاز دي ليخت بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مرة واحدة.

وسيكون المدافع الهولندي رابع صفقات بايرن ميونيخ بعد ساديو ماني من ليفربول وريان جرافينبيرش من أياكس ونصير مزراوي في صفقة انتقال حر.

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