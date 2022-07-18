الأهلي يعلن مشاركة رجال اليد في إفريقيا.. وفريق السلة بالبطولة العربية

الإثنين، 18 يوليه 2022 - 23:53

كتب : FilGoal

الخطيب يكرم سلة الأهلي

أعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري لرجال كرة اليد.

كما وافق مجلس الإدارة على مشاركة رجال كرة السلة في البطولة العربية المقرر إقامتها في الكويت.

وعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعا مساء اليوم الإثنين بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

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وكشف الأهلي عن موافقته بمشاركة فريق رجال اليد في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري في نسختها 43.

وتقام بطولة إفريقيا لليد في تونس بالفترة من 28 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر المقبل.

ويشارك فريق رجال السلة في البطولة العربية المقرر إقامتها في الكويت بالفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل.

ويدخل فريق رجال السلة البطولة العربية كحامل لقب النسخة الأخيرة والتي أقيمت في مصر بصالة برج العرب.

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