هالير يغادر معسكر دورتموند بسبب ورم الخصية

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني مغادرة مهاجم الإيفواري سباستيان هالير لمعسكر الفريق التدريبي بسبب المرض.

واشتكى ابن الـ28 عاما من أنه ليس على ما يرام بعد التدريبات صباح الاثنين.

وأوضح النادي في بيانه الرسمي أنه خلال الفحوصات الطبية المكثفة تم اكتشاف ورم في الخصيتين.

خلال الأيام المقبلة، سيتم إجراء المزيد من الفحوصات في مركز طبي متخصص.

وقال سيباستيان كيل المدير الرياضي في تصريحات للموقع الرسمي: "جاءت هذه الأخبار اليوم بمثابة صدمة لسيباستيان ولنا جميعا".

وأضاف "تتمنى عائلة بوروسيا دورتموند بأكملها لسيباستيان الشفاء التام في أسرع وقت ممكن وأن نتمكن معانقته مرة أخرى قريبا".

وأتم "سنفعل كل ما في وسعنا لضمان حصوله على أفضل علاج ممكن".

وطالب بوروسيا دورتموند باحترام خصوصية اللاعب وعائلته وعدم طرح أي أسئلة وأنه بمجرد حصولنا على مزيد من المعلومات سيتم الإفصاح عنها بالتشاور مع اللاعب.

وأعلن دورتموندالصيف الحالي ضم الإيفواري سيباستيان هالر مهاجم أياكس أمستردام بشكل رسمي حتى صيف 2026.

اللاعب البالغ من العمر 28 عاما انضم لدورتموند مقابل 35 مليون يورو حسب التقارير.

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