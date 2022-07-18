عودة للدوري الإيطالي.. المغربي ماسينا ينتقل إلى أودينيزي

أعلن نادي أودينيزي الإيطالي عن ضم المغربي آدم ماسينا قادمًا من واتفورد الإنجليزي.

ووقّع ماسينا على عقد يربطه بـ أودينيزي حتى عام 2025 بعد هبوط واتفورد.

ويعود ماسينا للدوري الإيطالي بعد لعب سابقًا في صفوف بولونيا حتى 2018.

الظهير الأيسر المغربي صاحب الـ 28 عامًا خاض 90 مباراة بقميص واتفورد، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4.

وخاض ماسينا سابقًا 131 مباراة بقميص بولونيا، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 7.

وبات ماسينا سابع صفقة صيفية لـ أودينيزي بعد البرتغالي بيتو من بورتيمونينسي، والنيجيري ديستني أودوجي من هيلاس فيرونا، والسلوفيني ياكا بيول من سسكا موسكو، والنيجيري فيستي إبوسيلي من براجا، والبرتغالي ليوناردو بوتا، والنمساوي ساندي لوفريتش من لوجانو.

ويمتلك ماسينا 16 مباراة دولية بقميص المغرب، وشارك في كل دقائق أسود الأطلس في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

ورحل لاعبون بالجملة عن واتفورد بعد هبوطه للدرجة الثانية في إنجلترا.

وانتقل الكولومبي كوتشو هيرنانديز إلى كولومبوس كرو الأمريكي، والفرنسي موسى سيسوكو إلى نانت، والدنماركي فيليب زينكنرناجل إلى أولمبياكوس، وجوشوا كينج إلى فنربخشة، وأندري جراي إلى أريس سالونيكي، وخورخي سيجورا إلى إندبندينتي ميديين، كما انتهت عقود نيكولاس نكولو، وبن فوستر، وروب إليوت.

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