عودة للدوري الإيطالي.. المغربي ماسينا ينتقل إلى أودينيزي
الإثنين، 18 يوليه 2022 - 23:30
كتب : FilGoal
أعلن نادي أودينيزي الإيطالي عن ضم المغربي آدم ماسينا قادمًا من واتفورد الإنجليزي.
آدم ماسينا
النادي : أودينيزي
ووقّع ماسينا على عقد يربطه بـ أودينيزي حتى عام 2025 بعد هبوط واتفورد.
ويعود ماسينا للدوري الإيطالي بعد لعب سابقًا في صفوف بولونيا حتى 2018.
Welcome to your new home #AdamMasina ⚪️⚫️ pic.twitter.com/X7Ot8ZasAJ— Udinese Calcio (@Udinese_1896) July 18, 2022
الظهير الأيسر المغربي صاحب الـ 28 عامًا خاض 90 مباراة بقميص واتفورد، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4.
وخاض ماسينا سابقًا 131 مباراة بقميص بولونيا، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 7.
وبات ماسينا سابع صفقة صيفية لـ أودينيزي بعد البرتغالي بيتو من بورتيمونينسي، والنيجيري ديستني أودوجي من هيلاس فيرونا، والسلوفيني ياكا بيول من سسكا موسكو، والنيجيري فيستي إبوسيلي من براجا، والبرتغالي ليوناردو بوتا، والنمساوي ساندي لوفريتش من لوجانو.
ويمتلك ماسينا 16 مباراة دولية بقميص المغرب، وشارك في كل دقائق أسود الأطلس في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.
ورحل لاعبون بالجملة عن واتفورد بعد هبوطه للدرجة الثانية في إنجلترا.
وانتقل الكولومبي كوتشو هيرنانديز إلى كولومبوس كرو الأمريكي، والفرنسي موسى سيسوكو إلى نانت، والدنماركي فيليب زينكنرناجل إلى أولمبياكوس، وجوشوا كينج إلى فنربخشة، وأندري جراي إلى أريس سالونيكي، وخورخي سيجورا إلى إندبندينتي ميديين، كما انتهت عقود نيكولاس نكولو، وبن فوستر، وروب إليوت.
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