مصر تفوز بتنظيم كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد المقبلة 2024

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد بشكل رسمي فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية للرجال المقبلة 2024.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 26 في شهر يناير من عام 2024 المقبل.

وهي البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وبذلك تكون مصر استضافت بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد مرتين متتاليتين، بعد استضافة النسخة الحالية من البطولة.

ونظمت مصر النسخة الحالية من البطولة بعد تراجع المغرب عن استضافتها.

كما ستنظم مصر النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد بعد تراجع الجزائر عن استضافة البطولة.

ويلعب منتخب مصر لكرة اليد نهائي البطولة مساء اليوم الإثنين في مواجهة كاب فيردي.

وتقام المباراة في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

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