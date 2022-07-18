بطولة العالم للسلاح - بعد اعتراضات على التحكيم.. زياد السيسي يخسر أمام بطل إيطاليا

ودع زياد السيسي منافسات سلاح السابر من دور الـ32 بعد الخسارة أمام الإيطالي لويجي ساميلي في بطولة كأس العالم للسلاح المقامة في القاهرة.

وخسر زياد السيسي أمام اللاعب الإيطالي صاحب فضية دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 بنتيجة 15-14.

وشهدت المباراة اعتراضات مصرية على التحكيم بعدما احتسب النقطة الأخيرة لصالح اللاعب الإيطالي بعد مراجعة اللعبة.

وانطلقت الأدوار الرئيسية لبطولة العالم للسلاح اليوم الإثنين، بمشاركة كل من زياد السيسي وأدهم معتز ومحمد عامر بداية من دور الـ64 لسلاح السابر فردي.

وفي فردي السيدات ودعت ناردين إيهاب منافسات سلاح المبارزة من دور الـ64 بعد الخسارة أمام لاعبة منتخب إيطاليا بنتيجة 15-10.

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