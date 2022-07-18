كامل أبو علي يعلن عبر في الجول ترشحه لرئاسة المصري

خالد جلال: لن نتخلى عن نجوم البنك الأهلي.. والزمالك الأقرب لحسم الدوري

وكيل فخر الدين بن يوسف لـ في الجول: ما قاله الكومي مغالطة.. وحاولنا حل الأمور وديا

خصم 20 ألف جنيه من كل لاعب في سموحة بعد الخسارة من البنك الأهلي

مواعيد مباريات اليوم 18 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.. مصر في نهائي إفريقيا لليد و3 مواجهات في الدوري

الكومي: اللاعب الذي راتبه 20 مليون جنيه يحصل على أكثر من رئيس الجمهورية

جابر: ممنوع دخول أي شخص لمعسكر منتخب الشباب.. ونحاول ضم ثنائي محترف في ألمانيا

في الجول يكشف - بالمستندات.. مستحقات الزمالك في حالة إتمام بيع مصطفى محمد إلى نانت

أمير مرتضى لـ في الجول: سنشكو جالاتا سراي للتأخر في سداد قيمة صفقة مصطفى محمد