كما انفرد في الجول - ماتيو جارالدا يتولى قيادة الزمالك لـ كرة اليد

أعلن نادي الزمالك تولي الإسباني ماتيو جارالدا قيادة فريق رجال اليد خلفا لمواطنه أوليفير روي.

وكان FilGoal.com قد كشف الشهر الماضي عن إتمام الزمالك الاتفاق مع جارالدا ووصوله إلى مصر لبدء مهمته في 17 يوليو. (تفاصيل)

ويتولى جارالدا القيادة الفنية لمنتخب تشيلي منذ عام 2016 وقاد المنتخب اللاتيني في بطولة العالم أخر ثلاث نسخ.

ويعتبر الزمالك أولى تجارب المدير الفني الإسباني في العالم العربي.

ولم يكشف الزمالك عن مدة التعاقد بين الطرفين.

وسبق لجارالدا قيادة فريق جوادالاخار الإسباني من 2012 ولمدة موسمين قبل أن يتولى قيادة شتينتسا مونيكييال الروماني لمدة موسم.

وحصد جارالدا أفضل مركز في تاريخ تشيلي في بطولات العالم عندما حقق الفريق المركز السادس عشر ببطولة 2019.

وعلى مستوى مسيرته كلاعب حقق جارالدا مع منتخب إسبانيا لقب بطولة العالم في 2005 وفضية أوروبا ثلاث مرات وبرونزيتين أولمبيتين.

ولعب جارالدا مع العديد من الفرق الإسبانيا أبرزهم أتليتكو مدريد وبرشلونة وحصد لقب الدوري الإسباني ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا ست مرات.

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