تين هاج: مانشستر يونايتد يحتاج للمحاربين مثل مارتينيز

شدد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد على أن ظهيره الأيسر ليساندو مارتينيز يعد كالمحارب مشيرا إلى أن الفريق يحتاج الآن لمثل هذه النوعية من اللاعبين.

وأعلن مانشستر يونايتد في وقت سابق تعاقده مع ليساندرو مارتينيز قادما من أياكس الهولندي مقابل 57 مليون يورو مع 10 ملايين كإضافات حتى 2027.

وقال تين هاج في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: "مارتينيز محارب وأعتقد أن الجماهير ستعجب به، لديه روح قتالية عالية".

وأضاف "إنه يجلب العدوانية في اللعبة بطريقة جيدة، أعتقد أننا بحاجة إلى ذلك. لكنه أيضًا ماهر ويمكنه التعامل مع الكرة وهو يلعب بقدمه اليسرى".

وتابع "هناك الكثير من التحديات في الدوري الإنجليزي ونحن بحاجة إلى مثل هؤلاء اللاعبين للقتال في الملعب".

وواصل "عليه أيضا أن يتكيف مع بلد جديد وناد جديد وزملاء جدد. لذلك أيضا ستكون الكثير من الأشياء مختلفة".

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وعن تواجد مارتينيز وإريكسن مع الفريق في أستراليا "لسوء الحظ لا يمكننا أن نجعلهم هنا في الجولة التحضيرية لأنه في لحظة وصولهم إلى هنا سنكون في طريقنا للعودة لذلك لا فائدة من وجودهما. لا يمكننا الانتظار لإشراكهم في فريقنا والجماهير أيضا لا يمكن أن تنتظر".

وأتم "كل عام هو الأمر نفسه بالنسبة لي كمدرب، تريد تشكيل فريقك في أقرب وقت ممكن. لكن المشجعين أيضا يتطلعون إلى لاعبين جدد وما هو الفريق وما يمكنهم المساهمة به ويريدون تحديد الهوية".

وأصبح مارتينيز ثالث صفقات مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الحالي بعد تيريل مالاسيا من فينورد وكريستيانن إريكسن في صفقة انتقال حر.

شارك ابن الـ24 عاما في 118 مباراة مع أياكس، سجل خلالها ستة أهداف وصنع ستة آخرين.

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