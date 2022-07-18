ذا أثليتك: وقاية من الخرف.. الاتحاد الإنجليزي يقترب من منع ضربات الرأس في فرق الناشئين

كشفت شبكة "ذا أثليتك" أن الاتحاد الإنجليزي يحاول إزالة الضربات الرأسية في جميع الفئات العمرية تحت سن 12 عامًا موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB).

تم ربط الضربات الرأسية بمرض بالخرف حيث أظهرت دراسة أن لاعبي كرة القدم المحترفين السابقين الذين ولدوا بين عامي 1900 و1976 كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات ونصف للإصابة بالمرض كسبب للوفاة.

ما تم ربطه بالإصابة باعتلال الدماغ الرضحي المزمن (CTE) ، والناتجة عن ضربات متكررة على الرأس.

في بداية موسم 2021-22 قدم الاتحاد الإنجليزي إرشادات لجعل اقتصار عدد الضربات الرأسية القوية إلى 10 مرات أسبوعية للاعبين الذين يتلقون تمريرات طولية أو عرضيات.

وتم إدخال التبديل الإضافي بسب ارتجاج المخ إلى البريميرليج في فبراير 2021.

يذكر أنه تم تشخيص خمسة من منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم 1966 بالخرف ، ومات أربعة منهم بسبب المرض.

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