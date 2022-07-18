جاريث بيل يلعب أول مباراة في الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس

الإثنين، 18 يوليه 2022 - 15:39

كتب : FilGoal

جاريث بيل

شارك جاريث بيل نجم وقائد منتخب ويلز لأول مرة في مسيرته في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين MLS.

جاريث بيل

النادي : لوس أنجلوس

لوس أنجلوس

وانتقل جاريث بيل لصفوف نادي لوس أنجلوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد الإسباني.

ولعب جاريث بيل في الشوط الثاني من مباراة لوس أنجلوس ضد فريق ناشفيل، والتي انتهت بفوز فريق النجم الويلزي بهدفين لهدف.

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كذلك شارك في المباراة جورجيو كيلليني أسطورة منتخب إيطاليا ويوفنتوس السابق مع فريقه لوس أنجلوس.

ويحتل لوس أنجلوس صدارة المنطقة الغربية في الدوري الأمريكي برصيد 42 نقطة.

وأنهى بيل رحلته مع ريال مدريد الذي انضم إليه في عام 2013 وفاز معه بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات، والدوري الإسباني 3 مرات ومثلهم في كأس ملك إسبانيا.

وسجل بيل صاحب الـ32 عاما 106 هدفا وصنع 67 في 258 مباراة مع ريال مدريد.

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