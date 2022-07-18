بالرقم 11.. إبراهيموفيتش يمدد تعاقده مع ميلان

مدد زلاتان إبراهيموفيتش تعاقده مع نادي ميلان، ليستمر مع بطل الدوري الإيطالي في الموسم المقبل.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : لاعب حر ميلان

وأعلن نادي ميلان بشكل رسمي تجديد تعاقد زلاتان لمدة موسم جديد.

وذلك بعد الاتفاق الذي توصل له ميلان مع إبراهيموفيتش في الأسبوع الماضي.

ويعاني إبراهيموفيتش في الوقت الحالي من إصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب منذ شهر مايو الماضي.

وبعد التجديد سيستمر النجم السويدي في ارتداء القميص رقم 11 مع ميلان.

وسيحصل إبراهموفيتش على راتب يصل إلى مليون ونصف مليون يورو في الموسم المقبل مع ميلان، بالإضافة إلى بعض المكافآت والحوافز بناء على الأهداف التي سيسجلها وفقا للتقارير الصحفية الإيطالية.

ومن المتوقع أن يغيب إبراهيموفيتش عن النصف الأول من الموسم بسبب إجراءه عمليه جراحية في الركبة عقب نهاية الموسم.

وخاض إبراهيموفيتش 74 مباراة في يناير 2020 بقميص ميلان منذ عودته وسجل 36 هدفا.

وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما والتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 7 سنوات.

وخاض إبراهيموفيتش إجمالا بقميص ميلان 159 مباراة سجل 92 هدفا وصنع 32 وتوج بـ 3 ألقاب.

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