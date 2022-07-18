بديل مصطفى محمد على بعد خطوة من جالاتا سراي

كشفت تقارير تركية أن جالاتا سراي اقترب من ضم بديل مصطفى محمد الذي قد يرحل عن الفريق هذا الصيف.

FilGoal.com علم أن جالاتا سراي التركي ونانت الفرنسي قد توصلا لاتفاق مبدئي بشأن انتقال مصطفى محمد مهاجم الأول إلى الثاني.

وكشفت جريدة فاناتيك التركية صباح الإثنين أن جالاتا سراي على بعد خطوات قليلة من إتمام صفقة ضم السويسري هاريس سيفيروفيتش مهاجم بنفيكا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن جالاتا سراي اتفق مع اللاعب على كل شيء، وأنه سيخضع للكشف الطبي خلال الساعات المقبلة.

وأفاد التقرير بأن طبيب الفريق التركي سافر إلى البرتغال من أجل التواجد مع اللاعب سيفيروفيتش خلال الكشف الطبي.

ولم يلعب البالغ من العمر 30 عاما مع بنفيكا الموسم الماضي سوى 15 مباراة فقط، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

مصطفى محمد انضم قبل أيام إلى تدريبات جالاتا سراي استعدادا للموسم المقبل، لكنه اقترب كثيرا من الانتقال إلى نانت الفرنسي.

يوم الأحد، قال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "هناك مفاوضات بالفعل وتوصل الطرفان لاتفاق مبدئي".

وأضاف "الصفقة ستتم على سبيل الإعارة مع وجود أحقية للشراء، والقيمة الإجمالية 6 مليون يورو".

وأوضح "هناك اتفاق مبدئي بالفعل. في المراحل المتقدمة للمفاوضات طلب جالاتا سراي 7 مليون يورو، ليصل الطرفان إلى نقطة اتفاق عند 6 مليون".

وتابع المصدر "تمت الموافقة على العرض المالي، والآن بانتظار الاتفاق النهائي على تفاصيل العقد وطرق الدفع، وحين يتم التوصل إليه خلال ساعات سيغادر مصطفى محمد معسكر جالاتا سراي للتوقيع مع نانت".

نانت احتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مصطفى يعد أقرب اللاعبين في هجوم الفريق التركي للرحيل بين مباي دياني وبافيتمبي جوميز.

عقد المهاجم المصري مع جالاتا سراي يمتد حتى صيف عام 2025.

وانضم مصطفى إلى جالاتا سراي معارا في منتصف موسم 2020-2021 قبل أن يتم انتقاله نهائيا.

وسجل مصطفى 17 هدفا وصنع خمسة في 57 مباراة خاضها مع جالاتا سراي.

ولم يتوج مصطفى محمد مع جالاتا سراي بأي بطولة حتى الآن وفشل في التأهل لأي مسابقة أوروبية الموسم المقبل بعد احتلال المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري التركي.

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