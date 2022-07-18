خالد جلال: لن نتخلى عن نجوم البنك الأهلي.. والزمالك الأقرب لحسم الدوري

شدد خالد جلال المدير الفني لـ البنك الأهلي على أن إدارة ناديه لن تفرط في لاعبي الفريق الموسم المقبل.

وقال خالد جلال عبر قناة صدى البلد: "سنحتفظ بقوام الفريق والإدارة ليس لدينا نية في التفريط في نجوم الفريق لأننا نبني وبذلنا الكثير من الجهد للحفاظ على القوام الأساسي".

وأضاف "طموحنا في الموسم المقبل هو احتلال مركز متقدم أفضل، وفي الموسم الحالي لا يفصلنا عن المركز الرابع سوى نقطتين فقط".

وبسؤاله عن التوقعات لبطل الدوري قال: "الأهلي يمر بفترة تذبذب في المستوى والنتائج، وفي الزمالك الأمور مستقرة أكثر والفريق يسير بشكل جيد في الفترة الماضية".

وأشار "الدوري لم يحسم لكن الزمالك أقرب".

وأتم تصريحاته "مباراة نهائي الكأس ليس لها أي تقييم أو حسابات أو توقعات".

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