وكيل فخر الدين بن يوسف لـ في الجول: ما قاله الكومي مغالطة.. وحاولنا حل الأمور وديا

الإثنين، 18 يوليه 2022 - 12:22

كتب : محمد عبد العظيم

فخر الدين بن يوسف بيراميدز أمام زاناكو الزامبي

رد خالد سليمان وكيل فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز الحالي على تصريحات يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي، بشان أزمة المستحقات المتأخرة للاعب لدى الدراويش.

وقال سليمان في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "رئيس الإسماعيلي يحيى الكومي تحدث عن مستحقات فخر الدين بن يوسف المتأخرة وقال إنه لا يحق له الحصول على مستحقاته بسبب عدم مشاركته بنسبة 25% مع الفريق في الموسم الماضي".

وأضاف "مع احترامي له هذه مغالطة، لأن عقد فخر الدين بن يوسف لا يوجد به أي بند يخص نسبة مشاركته في المباريات، عقده ينص على حصوله على كافة المستحقات دون النظر لعدد مشاركاته".

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وأوضح "فخر شارك في 32 مباراة مع الإسماعيلي من أصل 34 مباراة، وهى نسبة تفوق الـ 25% بكل تأكيد. نحترم مجلس الإسماعيلي ولكن هذه هي الحقيقة".

وتابع "حاولنا التواصل مع مجلس الإسماعيلي الحالي لكنه رفض سداد المستحقات بحجة أنها أزمة تخص المجلس السابق".

وواصل سليمان "فخر الدين كان منفتحا للتوصل لحل ودي مع النادي وإجراء تسوية مالية احتراما للفترة التي قضاها في الإسماعيلي، وحاولت التواصل مع أكثر من مسئول في مجلس الإدارة لكن دون جدوى".

واختتم "الأمر الآن في يد فيفا بعدما تقدم اللاعب بشكوى عن طريق المحامي الخاص به، وأرسل الاتحاد الدولي إخطارا للإسماعيلي بسداد المستحقات المتأخرة للاعب، وحتى الآن فخر الدين مازال مستعدا لفكرة إجراء تسوية مع النادي وانهاء أزمة المستحقات احتراما للإسماعيلي وجماهيره".

وتقدم فخر الدين بن يوسف بشكوى رسمية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهو ما علق عليه يحيى الكومي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com قائلا: "وصل إلينا خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصوص شكوى فخر الدين بن يوسف".

وأضاف "سنسير في الإجراءات القانونية طالما أنه قرر الشكوى".

وأوضح "نسبة مشاركته لم تتجاوز 25%، وبالتالي كان يجب على المجلس السابق أن يأخذ منه ورقة مخالصة تفيد بعدم وجود مستحقات له قبل رحيله".

واختتم "لقد اشتكى وسنمضي معه في إجراءات القضية، ومن له حق سيأخذه".

وكان بيراميدز قد أعلن في التاسع من سبتمبر الماضي تعاقده مع بن يوسف لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.

ولعب فخر الدين بن يوسف 36 مباراة في مشواره مع الإسماعيلي بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 13 هدفا وصناعة 2 آخرين.

وبن يوسف من مواليد ٢٣ يونيو ١٩٩١، حيث شارك الموسم الماضي مع النادي الإسماعيلي في ٣٤ مباراة سجل خلالها ١٣ هدفا وصنع هدفين، كما شارك مع الفريق في مباراتين ببطولة كأس مصر.

وقال علاء وحيد المتحدث باسم الإسماعيلي في ذلك الوقت إن فخر الدين بن يوسف طلب مبلغا يفوق الحد الأقصى في النادي من أجل تجديد عقده.

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