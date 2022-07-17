بينها 3 ذهبيات.. مصر تنهي دورة الألعاب العالمية بـ6 ميداليات

أنهت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب العالمية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الـ21 في الترتيب النهائي للدول.

وحصدت بعثة مصر 6 ميداليات في الدورة، بواقع 3 ذهبيات، وفضيتين وميدالية برونزية.

ذهبيات مصر الثلاث جاءت بواقع ذهبية لـ عبد الرحمن الصيفي في رياضة السومو.

وذهبية لـ عبد الله عبد العزيز في رياضة الكاراتيه كوميتيه في وزن 75 كيلو.

وأخرى حققها يوسف بدوي في الرياضة ذاتها ولكن في وزن 84 كيلو.

وحقق عبد الرحمن شاهين فضية (السنوكر) في البلياردو، وفازت أيضا أحلام يوسف بفضية الكوميتيه في وزن 55 كيلو.

وأخيرا حصد طه محمد برونزية الكوميتيه في وزن 84 كيلو.

ما هي دورة الألعاب العالمية؟

دورة الألعاب العالمية هي بطولة متعددة الرياضات تقام كل 4 سنوات، أو بعد عام واحد من الأولمبياد.

وتُنظَّم الألعاب العالمية بواسطة الجمعية الدولية للألعاب العالمية التي تقع تحت مظلة اللجنة الأولمبية الدولية.

وتشهد تلك الدورة التنافس في الرياضات التي لا يتم إدراجها في الأولمبياد، وبالتالي سنلاحظ وجود عديد الرياضات غير المألوفة، أو التي لم نعتد مشاهدتها أولمبيًا بالطبع.

واحدة من تلك الرياضات هي السومو، ورغم أنها رياضة معروفة، لكنها لم تظهر في الأولمبياد قط.

من الرياضات الأخرى المعروفة يظهر الاسكواش، والقفز بالمظلات، وكرة اليد الشاطئية، والبلياردو، والبولينج.

أمّا الرياضات غير المعروفة فعديدة، ومنها القتالية مثل الجوجوتسو، والموياي تاي، والجماعية مثل كرة القبضة (فيست بول)، وكرة القدم العلم، وغيرها.

اعرف المزيد عن دورة الألعاب العالمية من هنا

اقرأ أيضا:

خبر في الجول - تزايد فرص هاني في اللحاق بمباراة الزمالك

نهاية سلسلة لا هزيمة العشري في الدوري

موعد وصول فيتوريا وتقديمه مع منتخب مصر

من هو ليسادرو مارتينيز صفقة مانشستر يونايتد الجديدة؟

ليفاندوفسكي يكشف ماذا دار بينه وبين تشافي