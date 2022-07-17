سكاي: بايرن يحسم صفقة دي ليخت

الأحد، 17 يوليه 2022 - 21:52

كتب : FilGoal

ماتيس دي ليخت - يوفنتوس

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية عن حسم نادي بايرن ميونيخ لصفقة انضمام المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت قادما من يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب فابريزرو رومانو، فإن صفقة انتقال اللاعب بجانب الإضافات ستتكلف 70 مليون يورو بجانب 10 ملايين كإضافات.

ومن المنتظر أن يمتد تعاقد دي ليخت حتى يونيو 2027 مع بايرن بعد الاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية.

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واستفاد بايرن من بيعه لمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو مع خمسة ملايين إضافات ليقوم بتمويل الصفقة الجديدة.

وتعاقد يوفنتوس مع دي ليخت في صيف 2019 قادما من أياكس الهولندي مقابل 85 مليون يورو.

ولعب ابن الـ22 عاما 117 مباراة مع يوفنتوس، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وفاز دي ليخت بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مرة واحدة.

وسيكون المدافع الهولندي رابع صفقات بايرن ميونيخ بعد ساديو ماني من ليفربول وريان جرافينبيرش من أياكس ونصير مزراوي في صفقة انتقال حر.

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