جارديان: ليفربول قريب من بيع مدافعه

كشفت صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية عن اقتراب رحيل بن ديفيز مدافع ليفربول إلى رينجرز الاسكتلندي.

ومن المنتظر أن يحصل ليفربول على أربعة ملايين جنيه إسترليني مقابل التخلي عن مدافعه الإنجليزي.

وسيكون ابن الـ25 عاما بديلا لكالفن باسي الذي يستعد للانتقال إلى أياكس مقابل 18.7 مليون جنيه إسترليني مع 4.2 إضافات و10% من نسبة البيع مستقبلا.

ديفيز انتقل إلى ليفربول في 2020 لسد بعض الفراغات في الفريق مع إصابة فيرجل فان دايك وجويل ماتيب وقتها مقابل 1.85 مليون يورو.

ولم يلعب ديفيز أي مباراة مع ليفربول ليخرج معارا إلى شيفيلد يونايتد الموسم الماضي.

وتعاقد ليفربول مع الثلاثي داروين نونيز من بنفيكا وفابيو كارفاليو من فولام وكالفن رامسي من أبردين.

ويبدأ ليفربول مبارياته في الدوري الممتاز بمواجهة الصاعد حديثا فولام.

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