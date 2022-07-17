الإسماعيلي يتعادل وديا مع سيمبا.. وأشعة لـ عصام صبحي بعد إصابته

الأحد، 17 يوليه 2022 - 19:49

كتب : بسام أبو بكر

الإسماعيلي × سيمبا

تعادل الإسماعيلي مع سيمبا التنزاني بهدف لكل فريق خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد للقاء بيراميدز يوم الأحد المقبل في إطار الجولة السادسة والعشرين من عمر منافسات الدوري الممتاز.

هدف الإسماعيلي الوحيد سجله الايفواري جان موريل بوي.

وأقيمت الودية على ثلاثة أشواط، حيث حرص حمزة الجمل المدير الفني للدراويش على منح الفرصة لمعظم اللاعبين من أجل تجهيزهم تحسباً للاستعانة بخدماتهم خلال اللقاءات المقبلة وحسب الحاجة الفنية.

بدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل مكون من: محمد فوزي في حراسة المرمى - عمرو الحلواني ومحمود البدري ومحمد عادل ومحمد مخلوف في الدفاع - محمود عبد العاطي دونجا ومحمد بن خماسة ومحمد عبد السميع ووجيه عبد الحكيم في الوسط - حازم مرسي ومروان حمدي في الهجوم.

وفي الشوط الثاني شارك الثلاثي أحمد أيمن والايفواري جان موريل ومدحت فقوسة بينما شارك في الشوط الثالث الثنائي محمود عبد الله وخالد النبريص.

ويخضع عصام صبحي ظهير أيمن الإسماعيلي للأشعة مساء اليوم بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية حسب التشخيص المبدئي، وذلك على هامش مباراة الفريق أمام فيوتشر أمس والتي شهدت انتصار الدراويش بهدفين مقابل هدف في اللحظات الأخيرة.

ولم يستطع صبحي إكمال المباراة في أعقاب تلك الإصابة والتي على إثرها تم إستبداله ليشارك محمد عادل بدلا منه.

هذا ومن المقرر أن تحدد الأشعة مدة غياب اللاعب عن صفوف الفريق وطبيعة البرنامج العلاجي الذي سيخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة مجدي باز.

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