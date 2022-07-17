أحمد صديق ينضم لجهاز البدري في وفاق سطيف

الأحد، 17 يوليه 2022 - 18:33

كتب : بسام أبوبكر

حسام البدري مدربا لـ وفاق سطيف

انضم أحمد صديق لاعب الاهلي السابق الي الجهاز الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري تحت قيادة حسام البدري.

وسيعمل صديق كمدرب مساعد ليكتمل بذلك الجهاز الفني لحسام البدري الذي سيبدأ مهام عمله في الأيام القليلة المقبلة.

وعمل أحمد صديق في قطاع الناشئين في الأهلي، وكذلك عمل في الجهاز الفني للمقاصة والجونة.

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وتولى حسام البدري تدريب وفاق سطيف، ومعه أنيس الشعلالي كمعد بدني، وهادي سعيد كمحلل أداء، ونصر الدين صادي مدربا عاما ومراد ديلهوم مديرا للكرة.

ويأتي البدري على رأس الفريق الجزائري بدءا من الموسم المقبل خلفا للصربي داركو نوفيتش الذي رحل عن الفريق الشهر الماضي.

وودع الفريق الجزائري دوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي في نصف النهائي.

كما حقق وفاق سطيف نتائج محلية سيئة واحتل المركز السابع في الدوري الجزائري برصيد 54 نقطة، بفارق 26 نقطة كاملة عن شباب بلوزداد بطل المسابقة.

ولم يفز وفاق سطيف بالدوري الجزائري منذ عام 2017، كما فاز بكأس الجزائر لآخر مرة في 2012.

وسبق لـ وفاق سطيف الفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين عامي 1988 و2014.

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وفاق سطيف حسام البدري أحمد صديق
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