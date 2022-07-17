إما الرافعات وإما دي يونج.. خطة برشلونة لتسجيل ليفاندوفسكي والجدد

يسير برشلونة الإسباني بخطوات ثابتة على طريق منح مدربه تشافي هيرنانديز الفريق الذي طالب به في نهاية الموسم، ولكن تبقى عقبة در الأموال لتسجيل اللاعبين قائمة.

هذا يترك النادي أمام خيارين بحسب صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، الأول هو تحريك رافعة حقوق البث، بإعلان صفقة بيع نسبة منها لإحدى الشركات خلال الأسبوع المقبل.

أما الخيار الثاني فهو بيع لاعب والتخلص من راتبه، وهذه المواصفات تتوافق مع فرينكي دي يونج في المقام الأول.

وقال خوان لابورتا رئيس النادي إن تشافي طلب من دي يونج السفر مع الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا يزال النادي يواصل التفاوض على بيعه مع مانشستر يونايتد.

على الناحية الأخرى أنهى برشلونة 5 تحركات رئيسية حتى الآن، وهم التعاقد مع أندرياس كريستنسن مجانا من تشيلسي، ولاعب الوسط فرانك كيسي من ميلان، وتجديد عقد عثمان ديمبيلي، وضم رافينيا جناح ليدز يونايتد، وقد تم تقديم هذا الرباعي بالفعل.

أما الخطوة الخامسة فهي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، حيث أعلن الناديان توصلهما لاتفاق.

ويستهدف النادي الكتالوني ضد سيزار أزبيليكويتا من تشيلسي، وسط أنباء عن جول كوندي مدافع إشبيلية أيضا.

كل هذه الخطوات لا يعرقلها سوى القواعد المالية للدوري الإسباني، التي تقف حائلا أمام تسجيل كل هؤلاء اللاعبين قبل بداية الموسم.

وتوصل النادي لاتفاق بشأن بيع 10% من حقوق البث على مدار 25 سنة مقبلة مقابل 207 مليون يورو.

وفي الأسبوع المقبل من المنتظر أن ينهي النادي صفقة مشابهة بقرابة 200 مليون يورو، مقابل نسبة 10% أخرى.

أما صفقة التخلي عن نسبة 49.9% من شركة تسويق النادي "بي إل إم" قبل بداية الموسم، يؤمن لابورتا أنها ستوفر للنادي 200 مليون يورو أيضا، ليصل المجموع إلى 600 مليون يورو.

ويسعى برشلونة أيضا للتخلص من اللاعبين الزائدين على الحاجة، وأبرزهم ممفيس ديباي ومارتن برايثوايت في خط الهجوم.

طالع أيضا..

باريس سان جيرمان يعلن صفقته الثالثة

مؤتمر سواريش بعد الهزيمة أمام بيراميدز

موعد نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

موعد نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد والقنوات الناقلة