التشكيل - خالد قمر يقود الجونة.. وطلائع الجيش بالقوة الضاربة

دفع طلعت يوسف المدير الفني لـ الجونة بـ خالد قمر في هجوم فريقه لمواجهة طلائع الجيش.

ويلعب الجونة ضد طلائع الجيش في الجولة الـ25 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب خالد بشارة.

وجاء تشكيل الجونة كالآتي:

المرمى: عماد السيد

الدفاع: محمد عبد الجواد – محمود الجزار – محمد نجيب – عمرو السعداوي

الوسط: محمد رزق – نور السيد – سيف العجوز

الهجوم: كريم طارق – خالد قمر – محمد شبراوي

بينما دفع طارق العشري بالقوة الضاربة لفريقه وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي:

المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد زولا – مصطفى الزناري – محمد أنور – محمد ناصف

الوسط: عمرو السيسي – محمد جابر – مهند لاشين

الهجوم: محمد شحاتة – فيكتوري – رجب عمران

ويحتل الجونة المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، ويأتي طلائع الجيش في المركز السادس برصيد 37 نقطة.

طالع أيضا..

باريس سان جيرمان يعلن صفقته الثالثة

مؤتمر سواريش بعد الهزيمة أمام بيراميدز

موعد نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

موعد نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد والقنوات الناقلة