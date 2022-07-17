التشكيل - مروان حمدي يقود سموحة.. ومنسي وبامبو في هجوم البنك الأهلي

دفع عبد الحميد بسيوني المدير الفني لسموحة بـ مروان حمدي في هجوم فريقه لمواجهة البنك الأهلي.

ويلعب سموحة ضد البنك الأهلي في الجولة الـ25 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الإسكندرية.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي:

المرمى: عمر صلاح

الدفاع: أحمد بيكهام - شريف رضا – رجب نبيل – أحمد حكم

الوسط: حسين فيصل – محمد كناريا – أحمد جمال - مصطفى الخواجة

الهجوم: مروان حمدي – صديق كالابا

بينما جاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي:

المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: أسامة إبراهيم - محمد دبش – أحمد ياسين – إسحاق يعقوبو

الوسط: عاصم صلاح – محمد فتحي – محمود سيد – موسى دياوارا

الهجوم: ناصر منسي – كريم بامبو

ويحتل سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، ويأتي البنك الأهلي في المركز السابع برصيد 34 نقطة.

طالع أيضا..

باريس سان جيرمان يعلن صفقته الثالثة

مؤتمر سواريش بعد الهزيمة أمام بيراميدز

موعد نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

موعد نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد والقنوات الناقلة