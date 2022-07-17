كرة سلة - جنا الألفي تقود منتخب الناشئات للفوز على نيوزلندا في ختام مشوار مصر بـ كأس العالم

الأحد، 17 يوليه 2022 - 17:08

كتب : محمد سمير

جنى الألفي - منتخب ناشئات مصر كرة سلة

اختتم منتخب ناشئات كرة السلة تحت 17 عاما مشواره في بطولة كأس العالم في المجر بحصد المركز الحادي عشر بقيادة جنى الألفي.

وتغلب منتخب مصر على نيوزلاندا في المباراة الختامية بنتيجة 69-47 وسجلت جنى الألفي 32 نقطة لصالح ناشئات مصر.

وكانت جنى الألفي أفضل لاعبة في اللقاء بعد تحقيقها "الدابل دابل" بتسجيل 32 نقطة وتحقيق 26 متابعة ناجحة في المباراة التي أقيمت لتحديد المركزين الحادي عشر والثاني عشر.

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وتقدم منتخب مصر في الفترة الأولى بنتيجة 22-8 قبل أن يحسم الفترة الثانية بنتيجة 36-14.

ولم يتفوق منتخب نيوزلاندا على مصر سوى في الفترة الثالثة التي انتهت بنتيجة 18-13.

وشارك منتخب مصر للناشئات في بطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2014 والتي انتهت بتحقيق مصر المركز السادس عشر.

ورفعت جنى الألفي رصيده إلى 115 نقطة كثاني أكثر اللاعبات في البطولة تسجيلا للنقاط قبل إقامة مباراتي تحديد المركز الثالث والنهائي.

وكان منتخب للناشئات تواجد في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات كندا وإسبانيا وكوريا.

وحققت ناشئات الفراعنة الفوز بمباراة وحيدة فقط في دور المجموعات أمام كوريا بنتيجة (75-73).

قبل أن يخسرن في الدور التالي أمام نائشات ألمانيا بنتيجة (61-46).

وتضم قائمة منتخب الناشئات الأسماء التالية: جنى الألفي، جودي وائل، سارة أسامة، عائشة سالم، هنا عبد العال، سلمى خضر، فريدة طارق، جنى طارق سعيد، كنزي خورشيد، كنزي عصام، مايا سيد، جنى سيد.

فيما يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر عماد محمود المدير الفني، هاني حسن المدرب العام، خالد جبر ونهال سعد مدربين، آلاء خالد إداري، أسماء سيد علاج طبيعي، محمد جابر محلل أداء، محمود فرج مدرب أحمال.

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