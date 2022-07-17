خالد مرتجي ممثلا لـ الأهلي في حفل جوائز كاف بالمغرب

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف خالد مرتجي أمين الصندوق بالسفر إلى المغرب لتمثيل الأهلي في حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وتستضيف المغرب حفل جوائز كاف للأفضل في الموسم المنقضي، ويقام الحفل يوم الخميس المقبل.

وينافس الأهلي على أكثر من جائزة بعد إعلان القائمة النهائية لجوائز الأفضل.

ودخل الأهلي القائمة النهائية للمرشحين لجوائز كاف لأفضل ناد في 2022.

وضمت جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا 5 لاعبين من الأهلي.

وينافس محمد الشناوي وعلي معلول وأليو ديانج ومحمد شريف وبيرسي تاو على جائزة الأفضل داخل القارة.

بينما ينافس بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي على جائزة أفضل مدير فني.

وكان الأهلي قد وصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، ولكن خسر هذه المباراة النهائية.

وخسر الأهلي أمام الوداد بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت في المغرب.

طالع أيضا..

باريس سان جيرمان يعلن صفقته الثالثة

مؤتمر سواريش بعد الهزيمة أمام بيراميدز

موعد نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

موعد نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد والقنوات الناقلة