الثاني من هولندا.. مانشستر يونايتد يعلن ضم مدافع أياكس

أعلن مانشستر يونايتد ضم ليساندرو مارتينيز لاعب أياكس خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفاد يونايتد في بيان: "يسر نادي مانشستر يونايتد أن يعلن أن النادي قد توصل إلى اتفاق مع أياكس بشأن انتقال المدافع الأرجنتيني الدولي ليساندرو مارتينيز".

وأضاف البيان "يتوقف إتمام الصفقة على الكشف الطبي ومتطلبات تأشيرة المملكة المتحدة".

اللاعب الأرجنتيني وقع على عقد مع يونايتد يستمر حتى عام 2027.

لم يعلن مانشستر يونايتد قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة أوضحت أن الصفقة ستتم مقابل 55 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كحوافز.

وأفادت التقارير بأن الاجتماع الذي جرى في العاصمة الهولندية أمستردام يوم الأربعاء الماضي كان عاملا حاسما في إتمام الصفقة.

هذا بالإضافة لأن تواجد إريك تين هاج مدرب أياكس السابق في يونايتد كان حاسما في عملية اختيار اللاعب الذي كان يرغب في اللعب تحت قيادة مديره الفني مجددا.

An agreement has been reached for the transfer of Lisandro Martinez 🔴🇦🇷#MUFC || @LisandrMartinez — Manchester United (@ManUtd) July 17, 2022

وكان يونايتد ينافس أرسنال قبل عدة أسابيع على ضم اللاعب لكن استطاع الأول التفوق في النهاية على منافسه اللندني ونجح في الاتفاق مع أياكس على ضم اللاعب.

ويستطيع مارتينيز اللعب كظهير أيسر كذلك وفي وسط الملعب وخاض مع أياكس 120 مباراة منذ الانضمام للفريق في 2019.

يذكر أن يونايتد ضم في وقت سابق تيريل مالاسيا قادما من فينورد الهولندي.

كما ضم الدنماركي كريستيان إريكسن قادما من برينتفورد.

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