الثاني من هولندا.. مانشستر يونايتد يعلن ضم مدافع أياكس

الأحد، 17 يوليه 2022 - 16:05

كتب : FilGoal

ليساندرو مارتينيز - أياكس

أعلن مانشستر يونايتد ضم ليساندرو مارتينيز لاعب أياكس خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفاد يونايتد في بيان: "يسر نادي مانشستر يونايتد أن يعلن أن النادي قد توصل إلى اتفاق مع أياكس بشأن انتقال المدافع الأرجنتيني الدولي ليساندرو مارتينيز".

وأضاف البيان "يتوقف إتمام الصفقة على الكشف الطبي ومتطلبات تأشيرة المملكة المتحدة".

أخبار متعلقة
روني يرغب في ضم مدافع يونايتد بيلد: ساني لم يعرض نفسه على ريال مدريد لا جازيتا ديلو سبورت: روما يستعد لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات مع ديبالا زيدان إقبال: سأقيم فرص خروجي للإعارة.. والمدرب الجديد يعرف ما يحتاجه الفريق

اللاعب الأرجنتيني وقع على عقد مع يونايتد يستمر حتى عام 2027.

لم يعلن مانشستر يونايتد قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة أوضحت أن الصفقة ستتم مقابل 55 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كحوافز.

وأفادت التقارير بأن الاجتماع الذي جرى في العاصمة الهولندية أمستردام يوم الأربعاء الماضي كان عاملا حاسما في إتمام الصفقة.

هذا بالإضافة لأن تواجد إريك تين هاج مدرب أياكس السابق في يونايتد كان حاسما في عملية اختيار اللاعب الذي كان يرغب في اللعب تحت قيادة مديره الفني مجددا.

وكان يونايتد ينافس أرسنال قبل عدة أسابيع على ضم اللاعب لكن استطاع الأول التفوق في النهاية على منافسه اللندني ونجح في الاتفاق مع أياكس على ضم اللاعب.

ويستطيع مارتينيز اللعب كظهير أيسر كذلك وفي وسط الملعب وخاض مع أياكس 120 مباراة منذ الانضمام للفريق في 2019.

يذكر أن يونايتد ضم في وقت سابق تيريل مالاسيا قادما من فينورد الهولندي.

كما ضم الدنماركي كريستيان إريكسن قادما من برينتفورد.

طالع أيضا..

باريس سان جيرمان يعلن صفقته الثالثة

مؤتمر سواريش بعد الهزيمة أمام بيراميدز

موعد نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

موعد نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد والقنوات الناقلة

ليساندرو مارتينيز مانشستر يونايتد أياكس
نرشح لكم
روني يرغب في ضم مدافع يونايتد لا جازيتا ديلو سبورت: روما يستعد لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات مع ديبالا سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع القرموطي الثالث.. باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع هوجو ايكتيكي ماركا: ريال مدريد يحتفظ بنصف الياباني.. كوبو على أعتاب سوسيداد هدافا البوندسليجا في كتالونيا.. برشلونة يتوصل لاتفاق مع بايرن لانضمام ليفاندوفسكي أوليفر كان عن دي ليخت: يريد القدوم إلى بايرن ميونيخ الثانية بين الناديين.. سكاي: أرسنال حسم صفقة زينشينكو من مانشستر سيتي
أخر الأخبار
بيان من الزمالك: براءة مرتضى منصور من سب محمود الخطيب 34 دقيقة | الكرة المصرية
الثاني من هولندا.. مانشستر يونايتد يعلن ضم مدافع أياكس 44 دقيقة | ميركاتو
روني يرغب في ضم مدافع يونايتد ساعة | ميركاتو
بعد أيام من إقالته.. الاتحاد الإيراني يقرر استمرار سكوتيتش ساعة | آسيا
فيتوريا يصل القاهرة يوم الثلاثاء.. وموعد تقديمه ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا لـ كرة اليد - علي الأكثر تصديا في البطولة.. ويحيى خالد وسيسا هدافا منتخب مصر ساعة | رياضات أخرى
بيلد: ساني لم يعرض نفسه على ريال مدريد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
زيدان إقبال: سأقيم فرص خروجي للإعارة.. والمدرب الجديد يعرف ما يحتاجه الفريق 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق