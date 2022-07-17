أمم إفريقيا لـ كرة اليد - علي الأكثر تصديا في البطولة.. ويحيى خالد وسيسا هدافا منتخب مصر

الأحد، 17 يوليه 2022 - 15:32

كتب : FilGoal

يحيى خالد - مصر × تونس

تصدر محمد علي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد قائمة أكثر الحراس تصديا في بطولة أمم إفريقيا بنسختها الخامسة والعشرين والمقامة في مصر.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى النهائي ليدافع عن لقبه ويواجه كاب فيردي مساء غدا الإثنين.

وكان الفراعنة قد حققوا انتصارا صعبا على منتخب تونس بنتيجة 29-27 في مباراة نصف النهائي.

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وحل الثنائي يحيى خالد وأحمد هشام سيسا في صدارة الأكثر تسجيلا للأهداف للمنتخب المصري في البطولة.

وجاء محمد علي في صدارة حراس المرمى بمجموع تصديات 23 تصدي من أصل 53 تصدي خلال 4 مباريات لعبها مع المنتخب في هذه البطولة حتى الآن بنسبة وصلت 43%.

بينما جاء في المركز الثاني ياسين إدريسي حارس مرمى المغرب بمجموع تصديات 40 تصدي من أصل 98 خلال 4 مباريات لعبها مع المنتخب في هذه البطولة حتى الآن بنسبة وصلت 41%.

أما الثنائي يحيى خالد وسيسا فسجل 16 هدفا في مشوار منتخب مصر بالبطولة حتى الآن.

بينما حل علي زين في المركز الثالث برصيد 15 هدفا ويليه أحمد الأحمر 13 هدفا.

وسجل منتخب مصر 139 هدفا في أربع مباريات خاضهم الفريق حتى الآن.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى بطولة العالم 2023 المقرر إقامتها في يناير بدولتي بولندا والسويد بعد صعوده إلى نصف النهائي.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى من بطولة إفريقيا إلى منافسات بطولة العالم.

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