بيلد: ساني لم يعرض نفسه على ريال مدريد

الأحد، 17 يوليه 2022 - 14:29

كتب : FilGoal

ليروي ساني وجمال موسيالا - بايرن ميونيخ

أفادت جريدة بيلد الألمانية أن ليروي ساني لاعب بايرن ميونيخ لم يعرض نفسه على ريال مدريد كما أشيع.

وذكرت تقارير صحفية أن وكلاء ساني عرضوا اللاعب على ريال مدريد.

وأوضحت بيلد صباح الأحد أن هذه الشائعات ليست صحيحة.

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وأكد التقرير أن الدولي الألماني الذي انضم لبايرن الصيف قبل الماضي قادما مانشستر سيتي يرغب في البقاء بصفوف البافاري.

وشارك ساني في 45 مباراة مع بايرن بالموسم الماضي وسجل 14 هدفا.

بايرن نجح هذا الصيف في ضم ساديو ماني ونصير مزراوي وريان جرافنبرخ.

كما جدد عقد سيرجي جنابري.

وتوج بايرن بلقب الدوري الألماني في المواسم العشرة الأخيرة.

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ليروي ساني بايرن ميونيخ ريال مدريد
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