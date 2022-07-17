زيدان إقبال: سأقيم فرص خروجي للإعارة.. والمدرب الجديد يعرف ما يحتاجه الفريق

تحدث زيدان إقبال لاعب منتخب العراق ومانشستر يونايتد عن إمكانية خورجه من الفريق الأحمر على سبيل الإعارة، كما شدد على جودة العلاقة بين لاعبي فريقه والمدرب الجديد إريك تين هاج.

زيدان إقبال النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال إقبال في تصريحات عبر صحيفة جارديان: "منذ أن كنت صغيرا وأنا أحب طلب الكرة لكي أفعل ما يفترض فعله ولن أشعر بأي ندم، سأحاول فقط أن أبذل قصارى جهدي على أرض الملعب وأترك الأمر لله، وأود أن اشكر الجماهير على إظهار الحب لي إنه شعورا مدهش شكرا لكم".

وتابع "لقد كبرت وأنا أحب هذا النادي منذ أن كنت في الثامنة من عمري، واللعب أمام 90 ألف متفرج في بانكوك كان من أحلامي والانتصار على ليفربول وحتى مشاركتي في دوري أبطال أوروبا من العصب وصف ذلك".

واستمر "إذا سنحت لي الفرصة للخروج على سبيل الإعارة سأقيم الإيجابيات والسلبيات لكن الآن الأمر سابق لأوانه ولا نعرف ما يخبئه المستقبل".

وأضاف "لا يوجد الجديد من اللاعبين الآسويين ولكن إذا كنت جيدا بما فيه الكفاية ستنجح بغض النظر عن المكان الذي أتيت منه، ولا أعطي اهتمام للنظرة عن المكان الذي أتيت منه".

وأكمل "أنا فقط أحاول استكمال رحلتي ومهما كانت نهايتها سأقدم 100% من مجهودي في التدريبات والمباريات، وإذا كنت ألهم الناس إلى الطريق الصحيح فهذا أمر رائع".

وأتم "المدرب لديه يعرف ما يحتاجه الفريق وكيف يريد أن يديره، كل اللاعبين تعرفوا على ذلك الأسلوب بالفعل وهم يستمتعون حقا، هو عملي للغاية ويحب عقد الكثير من الجلسات وإذا رأى أشخاصا لا يلبون المعايير التي يطلبها في التدريبات سيتأكد من تطبيقهم لها".

وشارك إقبال مع مانشستر يونايتد خلال المباراتين الوديتين في استعدادات الفريق للموسم المقبل حتى الآن أمام كل من ليفربول وميلبورت سيتي.

ووقع العراقي زيدان إقبال على عقد احترافي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي سيبقيه داخل أولد ترافورد حتى 2025 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

ابن الـ19 عاما لعب مباراته الأولى مع الفريق الأول في ديسمبر الماضي أمام يونج بويز السويسري ضمن مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا على ملعب أولد ترافورد.

وانضم إقبال لأكاديمية مانشستر يونايتد قبل عشر سنوات ليتدرج ضمن فرق الشباب في النادي.

وقال إقبال عبر حسابه الشخصي في تويتر: "سعيد بتمديد تواجدي في هذا النادي الرائع، الحمد لله".

نشأ عامر والد زيدان في لاهور الباكستانية، بينما والدته من مدينة السماوة التي تقع في جنوب العراق. انتقل كلاهما إلى إنجلترا عندما كانا صغيرين وعاشا في مانشستر منذ عقود. ويلعب إقبال في مركز الارتكاز الدفاعي أو لاعب الوسط الثاني.

ولعب إقبال 24 مباراة مع فريق الرديف تحت 23 عاما الموسم الماضي، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع هدفا واحدا بإجمالي دقائق لعب 1616 دقيقة.

زيدان إقبال مولود في مانشستر من أصول باكستانية وعراقية، والعراق هو البلد الذي ولدت فيه والدته.

ومثل إقبال منتخب العراق في مباراتين أمام إيران في 27 يناير من العام الحالي ثم 1 فبراير أمام لبنان.

تمثيل العراق

أوضح زيدان إقبال لاعب وسط مانشستر يونايتد الشاب أسباب اختياره لتمثيل منتخب العراق دوليا.

وقال إقبال في تصريحات لموقع ناديه: "أنا متحمس للغاية، إنه إنجاز آخر سأحققه، أول ظهور لي مع منتخب العراق الأول".

وأضاف "أشعر أن هذا هو القرار الصحيح بالنسبة لي في مسيرتي المهنية. سيكون شرف لي أن أمثل العراق".

وأردف "عائلتي فخورة بي وأشعر أنها ستكون خطوة للأمام في مسيرتي، حيث ألعب في تصفيات كأس العالم، في هذه المباريات المهمة".

وواصل اللاعب الشاب "لقد نشأت في مانشستر طوال حياتي، لذا أود أن أقول إنني فخور إني من أبناء مدينة مانشستر، لكنني أيضًا فخور بتراثي أيضًا. أنا فخور بكوني إنجليزي وباكستاني وعراقي".

وتابع "إن اختياري اللعب للعراق لا يعني أنني لست من أبناء مانشستر الفخورين أو لست فخورًا بأصولي الباكستانية. أشعر فقط أن هذه هي الفرصة المناسبة لي كلاعب، والخطوة الصحيحة في مسيرتي وشرف كبير لي، لكنها بالتأكيد لا تمنع على حقيقة أنني من أبناء مانشستر وباكستاني أيضًا".

ولعب إقبال وقتها مباراته الأولى مع منتخب العراق أمام إيران كبديل لمدة ثماني دقائق والتي انتهت بهزيمة أسود الرافدين بهدف دون رد.

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