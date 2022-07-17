المصري اليوم: قبول استئناف مرتضى منصور ووقف عقوبة الحبس في دعوى سب الخطيب

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية اليوم الأحد بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس الزمالك على حكم حبسه في دعوى السب والقذف المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكشفت صحيفة المصري اليوم عن قرار المحكمة بوقف عقوبة الحبس سنة وتأييد تغريمه 10 آلاف جنيه.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية، عاقبت مرتضى منصور بالحبس لمدة عام وتغريمه 10 آلاف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.

ويأتي ذلك بسبب الدعوى المقامة من محمود الخطيب والتي اتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستأنف مرتضى منصور على الحكم أمام محكمة استئناف الاقتصادية والتي نظرت أولى جلسات الاستئناف في 2 مايو الماضي.

وقررت المحكمة وقتها تأجيل الجلسة حتى جلسة اليوم الأحد والتي حددتها المحكمة للنطق بالحكم.

وعلى صعيد آخر يلعب الأهلي أمام الزمالك مساء الخميس المقبل في نهائي نسخة الموسم الماضي من كأس مصر.

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