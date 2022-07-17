لا جازيتا ديلو سبورت: روما يستعد لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات مع ديبالا

يعتبر جوزيه مورينيو مدرب روما باولو ديبالا في الوقت الحالي صفقة أحلامه وفقا لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية.

باولو ديبالا النادي : لاعب حر روما

المدرب البرتغالي تحدث بالفعل مع ديبالا في مكالمة هاتفية لمحاولة إقناعه بالانضمام للفريق خلال الموسم المقبل.

وفقا للصحيفة فإن إدارة نادي روما ستقعد جلسة مع ممثلي ديبالا للتفاوض بعد الحصول على الضوء الأخضر من المدرب واللاعب بشكل مبدئي.

اللاعب الأرجنتيني لا يزال يفضل خيار الانضمام لإنتر ولكنه لن ينتظره للأبد وهو ما قد يكون مفتاح مفاوضات روما معه.

الجلسة سيناقش خلالها الجوانب المالية ومقدار العمولة التي سيحصل عليها ممثلي اللاعب وهي العقبة التي يحاول روما تخطيها في المفاوضات.

وفقا للاجازيتا فإن روما سيقدم عرضا مقابل 6 مليون يورو سنويا مع بعض الإضافات بحسب أداء اللاعب وهو نفس ما يتقاضاه تامي أبراهام ولورينزو بيليرجريني الأعلى أجرا في الفريق.

العرض يساوي العرض الأخير لإنتر ميلان والذي رفضه ديبالا وبسببه انسحب النادي من المفاوضات حتى الآن.

اللاعب ارتبط اسمه بنابولي أيضا خلال الأيام الماضية وأوضحت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن نابولي تقدم بنفس العرض المادي.

وينوى نابولي الاستفادة من قيمة المقابل المادي من بيع مدافعه كاليدو كوليبالي إلى تشيلسي والذي سيرحل مقابل 40 مليون يورو.

وارتبط اسم قطبي ميلانو بالانضمام بصانع الألعاب الأرجنتيني، لكن إنتر ضم روميلو لوكاكو وهنريك ميختاريان وأوقف التفاوض مع اللاعب.

في المقابل يواصل ميلان مفاوضاته مع البلجيكي الشاب شارل دي كيتيلير لاعب كلوب بروج البلجيكي مفضلا إياه على الأرجنتيني.

بينما كشفت تقارير سابقة أن ديبالا ربما يكون بديل كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد حال رحيل البرتغالي.

ديبالا انتهى تعاقده مع يوفنتوس وأصبح لاعبا حرا.

شارك مع البيانكونيري في 291 مباراة، سجل خلالها 115 هدفا وصنع 48 آخرين.

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