ناصر فاروق: كنا الأخطر أمام الزمالك والدليل عواد.. وأبناء المحلة هم من يحاربون النادي

الأحد، 17 يوليه 2022 - 12:50

كتب : FilGoal

الزمالك أمام غزل المحلة

يرى ناصر فاروق مدرب حراس مرمى غزل المحلة أن فريقه كان الأخطر أمام الزمالك والدليل على ذلك أن محمد عواد نجم اللقاء.

وخسر غزل المحلة أمام الزمالك بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري.

وقال ناصر فاروق عبر قناة المحور: "ذاكرنا الزمالك طوال الفترة الماضية، ونجحنا غلق المساحات على زيزو وبنشرقي في البداية".

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وشدد "كانت لدينا أكثر من فرصة ولم ننجح في ترجمة ذلك إلى أهداف، وهدفنا كان تحقيق الثلاث نقاط أمام الزمالك".

وكشف ناصر فاروق "محمد عواد نجم اللقاء وذلك معناه أن الخطورة كانت للمحلة".

وأوضح مدرب حراس مرمى غزل المحلة "للأسف الشديد أبناء النادي يتحاربون من أبناء النادي".

وتابع "البعض مثل الموظف ينتظر العمل في الناشئين ولكن أين تاريخكم التدريبي؟".

واختتم ناصر فاروق تصريحاته "أتحدث دون الخوف من أي شخص، هناك من يدفع للجماهير، وأقول لهم سنعمل و(غصب عنكم) النادي سيستمر في الدوري".

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة بفارق 6 نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز السادس عشر والمؤدي إلى الهبوط، وللمقاولون مباراتين.

ويحل غزل المحلة ضيفا على المقاولون العرب يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري.

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