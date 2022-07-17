حسين السيد: مباراة الأهلي كانت مهمة لتحديد مصير بيراميدز في الدوري

شدد حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز على أهمية تحقيق الفوز على الأهلي لموقف فريقه في الدوري.

حسين السيد النادي : بيراميدز بيراميدز

وتغلب بيراميدز على الأهلي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 25 من المسابقة.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 53 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الزمالك متصدر ترتيب الدوري.

وقال حسين السيد عبر قناة تن: "لدينا هدف نعمل عليه منذ أول يوم وحتى النهاية وفي النهاية التوفيق من الله".

وشدد حسين السيد "المكسب على الأهلي مهم ووضعنا في مكانة مميزة".

وأضاف ظهير أيسر بيراميدز "مباراة الأهلي كانت مهمة لأنها ستحدد مصير بيراميدز في الدوري".

وتابع حسين السيد "حققنا المطلوب منا وذلك سيمنحنا دفعة كبيرة للأمام".

وعن سبب التعثر في المباراة السابقة للأهلي أوضح "طوال مباراة طلائع الجيش كنا نسيطر على اللقاء ولكن نصيبنا كان التعادل، نحن نقدم الأداء والروح المطلوبة والنتيجة من عند الله".

واختتم حسين السيد تصريحاته "نسعى للقب الدوري ولكن نسير مباراة بمباراة حتى النهاية وأرى أن بيراميدز يسير بصورة جيدة جدا".

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