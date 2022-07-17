الرياضية السعودية: طارق حامد سيلتحق بمعسكر اتحاد جدة في النمسا

الأحد، 17 يوليه 2022 - 11:46

كتب : FilGoal

طارق حامد مران الزمالك

يلتحق طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر ببعثة اتحاد جدة في المعسكر الإعدادي في النمسا.

وتغادر بعثة اتحاد جدة إلى النمسا تحت قيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني الجديد يوم السبت المقبل.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادرها انضمام الثنائي الجديد طارق حامد وأحمد شراحيلي لمعسكر الفريق.

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وأشار التقرير إلى أن شراحيلي سيغادر رفقة بعثة اتحاد جدة يوم السبت المقبل في رحلة فيينا.

بينما طارق حامد سينضم في وقت لاحق بعد الاتفاق مع الفريق.

ومن المقرر أن يرافق طارق حامد زميله أحمد حجازي في فريق اتحاد جدة للموسم المقبل.

وكشفت الصحيفة السعودية أن طارق حامد وقع بالفعل لفريق اتحاد جدة السعودي ولكن الإعلان الرسمي تأخر لحين تسوية اللاعب وضعه مع الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن نونو سانتو المدير الفني الجديد للفريق رحب بإتمام التعاقد مع طارق حامد بعدما رفض الأمر في البداية.

ويريد المدرب البرتغالي تواجد طارق حامد في فترة الإعداد مع اتحاد جدة قبل انطلاق الموسم.

وخاض طارق حامد خاض 18 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بينهم 14 في مسابقة الدوري.

وشارك طارق حامد لآخر مرة مع الزمالك أمام إنبي يوم 10 مايو الماضي والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين دون مقابل.

طارق حامد انضم لصفوف الزمالك في 2014 وشارك في 284 مباراة بجميع المسابقات سجل 6 أهداف وصنع 8 وحصد 10 ألقاب.

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