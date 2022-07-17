ليكيب: سان جيرمان يعرض فينالدوم وإيكاردي للبيع

الأحد، 17 يوليه 2022 - 11:23

كتب : FilGoal

جورجينيو فينالدوم - باريس سان جيرمان

قرر نادي باريس سان جيرمان عرض 9 لاعبين للبيع هذا الصيف، بينهم جيني فينالدوم وماورو إيكاردي وجوليان دركسلر، بعدما خلت قائمة الفريق التي تستعد للموسم الجديد من أسماءهم.

وطار الفريق الباريسي إلى اليابان لخوض 3 مباريات ودية استعدادا للموسم المقبل.

وأعلن باريس سان جيرمان تشكيلته المكونة من 25 لاعباً استعداداً للموسم الجديد، ولم يتواجد فيها كل من ماورو إيكاردي وجوليان دراكسلر ورافينيا وأندير هيريرا وليفين كورزاوا إلى جانب فينالدوم.

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وذكرت جريدة ليكيب أن السداسي المستبعد و3 لاعبين آخرين تم وضعهم على قائمة البيع.

يذكر أن باريس سان جيرمان قام بتعيين كريستوف جالتييه كمدير فني للفريق بدلا من ماوريسيو بوكيتينو هذا الصيف.

لاعب خط الوسط الهولندي شارك في 38 مباراة للنادي الفرنسي في الموسم الماضي، بعد انتقاله من ليفربول كلاعب حر.

أما الدولي الأرجنتيني فلعب 30 مباراة للنادي الفرنسي في الموسم الماضي.

قبل أسابيع، رد إيكاردي على الشائعات التي ربطته بالرحيل من ناديه الفرنسي هذا الصيف.

وذكرت بعض التقارير أن سان جيرمان يرغب في التخلص من المهاجم الأرجنتيني في فترة الانتقالات الصيفية، أخرها تقرير جريدة لا جازيتا ديللو سبورت، لكن الذي رد عليه إيكاردي.

وقال إيكاردي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "تعاقدي مع باريس سان جيرمان يمتد للموسمين المقبلين".

وأضاف "مسيرتي المهنية ليست في خطر كما تذكر وسائل الإعلام".

وشدد "قررت البقاء في باريس سان جيرمان".

وأكمل "عمري 29 عاما والناس تعرف من أنا بعد تسجيل ما يقرب من 200 هدف".

وعانى إيكاردي من عدم المشاركة بشكل منتظم مع الفريق الفرنسي في الموسم المنصرم تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو.

وكان المهاجم الأرجنتيني على وشك الانتقال إلى يوفنتوس في يناير الماضي ولكن الصفقة لم تتم بنجاح.

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