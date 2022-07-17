دونجا: هدف بيراميدز لقب الدوري.. وما حدث بين رمضان وعبد المنعم مشادة خفيفة

أشاد نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز بفوز فريقه على الأهلي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الدوري المصري.

نبيل دونجا النادي : بيراميدز بيراميدز

ورفع بيراميدز رصيده إلى 53 نقطة بفارق أربع نقاط عن الزمالك متصدر الترتيب.

وقال دونجا عبر قناة الحياة: "درسنا طريقة لعب الأهلي بشكل جيد، تركيزنا في الفترة الحالية من أجل المكسب وليس من يشارك أو يجلس على مقاعد البدلاء".

وأضاف "فقدنا الكثير من النقط السهلة، ولكن الدوري هذا الموسم قوي والدليل فقد الأهلي والزمالك للنقاط".

وكشف دونجا "الروح بين اللاعبين جيدة وهدفنا تحقيق لقب الدوري وكأس الموسم الحالي".

وتابع لاعب وسط بيراميدز "عنفنا بعضنا البعض عقب الخسارة من الأهلي في ربع نهائي كأس الموسم الماضي وعملنا على التركيز الشديد للمتبقي من الموسم".

وبسؤاله عن حقيقة شجار بين اللاعبين عقب اللقاء أوضح "حدثت مشادة خفيفة بين رمضان صبحي ومحمد عبد المنعم بسبب كرة مشتركة في آخر ثواني اللقاء ولكن تم حل الأمر سريعا".

وواصل "أشيد بجماهير الأهلي وتشجيعها دون أي إساءة طوال اللقاء والظهور بمظهر رائع في المباراة".

وبسؤاله عن حقيقة التوقيع للزمالك أوضح دونجا "نادي الزمالك فريق كبير وأي لاعب يفتخر بارتداء قميصه، أتمنى التوفيق للزمالك والأهلي".

واختتم تصريحاته "أي انتقال سيكون عبر بيراميدز الذي ارتبط بتعاقد معه حتى 2024".

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