حمدي علاء يتحدث عن رغبته في العودة للزمالك.. والرد على تعمد الإيقاف

الأحد، 17 يوليه 2022 - 10:58

كتب : FilGoal

طرد حمدي علاء لاعب سموحة أمام الإسماعيلي

كشف حمدي علاء لاعب سموحة المعار من الزمالك حقيقة الأحاديث التي قالت بأنه قد تعمد الإيقاف لكي لا يشارك أمام الزمالك.

وحصل علاء على بطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة سموحة والإسماعيلي التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون مقابل.

وسيغيب لاعب الوسط الشاب عن مواجهتي البنك الأهلي والزمالك بسبب الإيقاف.

أخبار متعلقة
حازم إمام: البعض يتعامل مع تواجد كلاتنبرج بشكل شخصي.. وحقيقة تسوية ديون الزمالك موعد مباريات الأحد 17 يوليو 2022.. ثلاث مواجهات في الدوري المصري تشيلسي يفتتح الجولة التحضيرية بالانتصار على كلوب أمريكا جيسوس يسجل في انتصار أرسنال على إيفرتون بثنائية وديا

وقال علاء في تصريحات عبر قناة الزمالك: "خرجت للإعارة لكي أثبت إنني لاعب جيد واستحق التواجد مع الزمالك وحتى الآن أسير بشكل جيد وهناك بعض الحديث عن عودتي، وأتمنى ان أعود للنادي وأن ألعب بشكل أساسي".

وتابع "الزمالك قادر على الحفاظ على لقبه ويمتك العديد من اللاعبين الكبار مع بعض أصحاب الخبرة مع اللاعبين الشباب الذين أضافوا الكثير ويمكن للفريق الفوز في المباريات المقبلة وحسم الدوري".

وأضاف "هناك قصة خرجت من مواقع التواصل الاجتماعي تقول بأنني قد تعمدت الإيقاف من أجل الغياب عن مباراة الزمالك، لكن لا يوجد أي لاعب يريد حدوث ذلك نهائيا خصوصا في بداية مسيرته، وكنت أتمنى أن أكون متواجدا وأن أظهر نفسي وبالطبع أتمنى تكون مباراة جيدة يقدم خلالها الفريقين أداء جيد وأن يتوج الزمالك باللقب في النهاية".

وتحدث علاء عن دور اللاعبين الكبار في الزمالك وحديثهم مع الناشئين قائلا: "شيكابالا يتعامل مع اللاعبين الناشئين بطريقة مختلفة عن أي قائد آخر، كان يخبرني في المعسكرات بأن كرة القدم هي ما ستحقق لي جميع أمنياتي في الحياة ولذلك عي أن أعطيها حقها، ودائما ما يوجهنا خلال التدريبات".

"وعلى المستوى الشخصي طارق حامد كان أكثر من يوجهني داخل الملعب وهو من ساعدني في الخروج لسموحة وأتمنى أن يستمر مع الزمالك".

ويستعد سموحة لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الـ 25 على ملعب الإسكندرية.

ويحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة وبفارق الأهداف عن فيوتشر صاحب المركز الرابع.

قرأ أيضا

باريس سان جيرمان يعلن صفقته الثالثة

مؤتمر سواريش بعد الهزيمة أمام بيراميدز

موعد نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

موعد نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد والقنوات الناقلة

حمدي علاء سموحة الزمالك
نرشح لكم
حسين السيد: مباراة الأهلي كانت مهمة لتحديد مصير بيراميدز في الدوري الرياضية السعودية: طارق حامد سيلتحق بمعسكر اتحاد جدة في النمسا دونجا: هدف بيراميدز لقب الدوري.. وما حدث بين رمضان وعبد المنعم مشادة خفيفة موعد مباريات الأحد 17 يوليو 2022.. ثلاث مواجهات في الدوري المصري حازم إمام: البعض يتعامل مع تواجد كلاتنبرج بشكل شخصي.. وحقيقة تسوية ديون الزمالك حازم إمام يكشف تفاصيل عقد فيتوريا والجهاز المعاون.. سبب عدم تواجد الحضري وغرامة كيروش حازم إمام: فيتوريا بدأ في متابعة الدوري المصري.. وهذه قيمة الشرط الجزائي هاني سعيد: ندعم السعيد في قضيته.. وموقف إبراهيم عادل ومحمود صابر من الاحتراف
أخر الأخبار
حسين السيد: مباراة الأهلي كانت مهمة لتحديد مصير بيراميدز في الدوري 15 دقيقة | الكرة المصرية
الرياضية السعودية: طارق حامد سيلتحق بمعسكر اتحاد جدة في النمسا 28 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا لـ كرة اليد - ماذا يفعل منتخب مصر في النهائي 30 دقيقة | كرة يد
ليكيب: سان جيرمان يعرض فينالدوم وإيكاردي للبيع 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
دونجا: هدف بيراميدز لقب الدوري.. وما حدث بين رمضان وعبد المنعم مشادة خفيفة 54 دقيقة | الكرة المصرية
حمدي علاء يتحدث عن رغبته في العودة للزمالك.. والرد على تعمد الإيقاف ساعة | الكرة المصرية
موعد مباريات الأحد 17 يوليو 2022.. ثلاث مواجهات في الدوري المصري ساعة | الكرة المصرية
تشيلسي يفتتح الجولة التحضيرية بالانتصار على كلوب أمريكا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 في الجول يكشف أسباب غياب ثماني الزمالك عن مواجهة غزل المحلة