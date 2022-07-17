حمدي علاء يتحدث عن رغبته في العودة للزمالك.. والرد على تعمد الإيقاف

كشف حمدي علاء لاعب سموحة المعار من الزمالك حقيقة الأحاديث التي قالت بأنه قد تعمد الإيقاف لكي لا يشارك أمام الزمالك.

وحصل علاء على بطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة سموحة والإسماعيلي التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون مقابل.

وسيغيب لاعب الوسط الشاب عن مواجهتي البنك الأهلي والزمالك بسبب الإيقاف.

وقال علاء في تصريحات عبر قناة الزمالك: "خرجت للإعارة لكي أثبت إنني لاعب جيد واستحق التواجد مع الزمالك وحتى الآن أسير بشكل جيد وهناك بعض الحديث عن عودتي، وأتمنى ان أعود للنادي وأن ألعب بشكل أساسي".

وتابع "الزمالك قادر على الحفاظ على لقبه ويمتك العديد من اللاعبين الكبار مع بعض أصحاب الخبرة مع اللاعبين الشباب الذين أضافوا الكثير ويمكن للفريق الفوز في المباريات المقبلة وحسم الدوري".

وأضاف "هناك قصة خرجت من مواقع التواصل الاجتماعي تقول بأنني قد تعمدت الإيقاف من أجل الغياب عن مباراة الزمالك، لكن لا يوجد أي لاعب يريد حدوث ذلك نهائيا خصوصا في بداية مسيرته، وكنت أتمنى أن أكون متواجدا وأن أظهر نفسي وبالطبع أتمنى تكون مباراة جيدة يقدم خلالها الفريقين أداء جيد وأن يتوج الزمالك باللقب في النهاية".

وتحدث علاء عن دور اللاعبين الكبار في الزمالك وحديثهم مع الناشئين قائلا: "شيكابالا يتعامل مع اللاعبين الناشئين بطريقة مختلفة عن أي قائد آخر، كان يخبرني في المعسكرات بأن كرة القدم هي ما ستحقق لي جميع أمنياتي في الحياة ولذلك عي أن أعطيها حقها، ودائما ما يوجهنا خلال التدريبات".

"وعلى المستوى الشخصي طارق حامد كان أكثر من يوجهني داخل الملعب وهو من ساعدني في الخروج لسموحة وأتمنى أن يستمر مع الزمالك".

ويستعد سموحة لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الـ 25 على ملعب الإسكندرية.

ويحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة وبفارق الأهداف عن فيوتشر صاحب المركز الرابع.

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