موعد مباريات الأحد 17 يوليو 2022.. ثلاث مواجهات في الدوري المصري

يشهد اليوم الأحد الموافق 17 من شهر يوليو 2022 ثلاث مواجهات جديدة في الدوري المصري.

وتقام مباريات اليوم ضمن لقاءات الجولة 25 من مسابقة الدوري.

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يستضيف الجونة فريق طلائع الجيش على ملعب خالد بشارة بالجونة في السادسة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وفي نفس التوقيت يستضيف سموحة فريق البنك الأهلي على استاد الإسكندرية.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة بين المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا في تمام التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

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