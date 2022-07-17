موعد مباريات الأحد 17 يوليو 2022.. ثلاث مواجهات في الدوري المصري
الأحد، 17 يوليه 2022 - 10:43
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الأحد الموافق 17 من شهر يوليو 2022 ثلاث مواجهات جديدة في الدوري المصري.
وتقام مباريات اليوم ضمن لقاءات الجولة 25 من مسابقة الدوري.
لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا
يستضيف الجونة فريق طلائع الجيش على ملعب خالد بشارة بالجونة في السادسة والنصف مساء.
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.
وفي نفس التوقيت يستضيف سموحة فريق البنك الأهلي على استاد الإسكندرية.
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.
وتختتم مباريات اليوم بمواجهة بين المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا في تمام التاسعة مساء.
ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.
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