تشيلسي يفتتح الجولة التحضيرية بالانتصار على كلوب أمريكا

الأحد، 17 يوليه 2022 - 10:36

كتب : FilGoal

ماونت - تشيلسي

افتتح تشيلسي جولته التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية بالفوز على كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف واحد.

ولم تشهد المباراة الودية التي أقيمت فجر اليوم الأحد تواجد الثنائي المنضم حديثا رحيم ستيرلنج وكاليدو كوليبالي.

وسجل تيمو فيرنر أول أهداف المباراة في الدقيقة 55 قبل أن يتعادل كلوب أمريكا بعد خمس دقائق بهدف عكسي عن طريق ريس جيمس.

أخبار متعلقة
الترميم الدفاعي بدأ.. تشيلسي يضم كوليبالي من نابولي أثليتك: ناثان أكي لن ينتقل إلى تشيلسي توخيل ردا على إمكانية ضم رونالدو: أولوية تشيلسي حاليا تدعيم الدفاع أول صفقات المالك الجديد.. تشيلسي يضم ستيرلنج

ونجح ماسون ماونت في خطف هدف الفوز في الدقيقة 83 بصناعة ماركوس ألونسو.

وتعتبر تلك أول تجارب تشيلسي الودية ضمن أربع مباريات ودية قبل انطلاق الدوري الإنجليزي.

ويلعب تشيلسي مباراته المقبلة أمام تشارلوت الأمريكي فجر الخميس.

بينما يواجه أرسنال وديا في أمريكا فجر الأحد.

ويختتم تشيلسي وديانه بمواجهة أودينيزي مساء يوم 29 من شهر يوليو الجاري.

ويفتتح تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي يوم 6 من شهر أغسطس المقبل بمواجهة إيفرتون.

ودعم تشيلسي صفوفه بالثنائي كاليدو كوليبالي ورحيم ستيرلنج.

اقرأ أيضا

باريس سان جيرمان يعلن صفقته الثالثة

مؤتمر سواريش بعد الهزيمة أمام بيراميدز

موعد نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

موعد نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي تشيلسي كلوب أمريكا ماونت
نرشح لكم
ليكيب: سان جيرمان يعرض فينالدوم وإيكاردي للبيع جيسوس يسجل في انتصار أرسنال على إيفرتون بثنائية وديا تقنية جديدة وثنائية رائعة.. ميلان يتفوق على كولن وديا الثالث.. باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع هوجو ايكتيكي المزيد من الرفض.. ناجيلسمان ينفي رغبته في ضم رونالدو هدافا البوندسليجا في كتالونيا.. برشلونة يتوصل لاتفاق مع بايرن لانضمام ليفاندوفسكي أوليفر كان عن دي ليخت: يريد القدوم إلى بايرن ميونيخ مرموش يسجل في فوز ودي لـ فولفسبورج
أخر الأخبار
ليكيب: سان جيرمان يعرض فينالدوم وإيكاردي للبيع 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
دونجا: هدف بيراميدز لقب الدوري.. وما حدث بين رمضان وعبد المنعم مشادة خفيفة 18 دقيقة | الكرة المصرية
حمدي علاء يتحدث عن رغبته في العودة للزمالك.. والرد على تعمد الإيقاف 41 دقيقة | الكرة المصرية
موعد مباريات الأحد 17 يوليو 2022.. ثلاث مواجهات في الدوري المصري 55 دقيقة | الكرة المصرية
تشيلسي يفتتح الجولة التحضيرية بالانتصار على كلوب أمريكا ساعة | الكرة الأوروبية
جيسوس يسجل في انتصار أرسنال على إيفرتون بثنائية وديا ساعة | الكرة الأوروبية
حازم إمام: البعض يتعامل مع تواجد كلاتنبرج بشكل شخصي.. وحقيقة تسوية ديون الزمالك 8 ساعة | الكرة المصرية
حازم إمام يكشف تفاصيل عقد فيتوريا والجهاز المعاون.. سبب عدم تواجد الحضري وغرامة كيروش 9 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 في الجول يكشف أسباب غياب ثماني الزمالك عن مواجهة غزل المحلة