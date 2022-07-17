تشيلسي يفتتح الجولة التحضيرية بالانتصار على كلوب أمريكا

افتتح تشيلسي جولته التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية بالفوز على كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف واحد.

ولم تشهد المباراة الودية التي أقيمت فجر اليوم الأحد تواجد الثنائي المنضم حديثا رحيم ستيرلنج وكاليدو كوليبالي.

وسجل تيمو فيرنر أول أهداف المباراة في الدقيقة 55 قبل أن يتعادل كلوب أمريكا بعد خمس دقائق بهدف عكسي عن طريق ريس جيمس.

ونجح ماسون ماونت في خطف هدف الفوز في الدقيقة 83 بصناعة ماركوس ألونسو.

وتعتبر تلك أول تجارب تشيلسي الودية ضمن أربع مباريات ودية قبل انطلاق الدوري الإنجليزي.

ويلعب تشيلسي مباراته المقبلة أمام تشارلوت الأمريكي فجر الخميس.

بينما يواجه أرسنال وديا في أمريكا فجر الأحد.

ويختتم تشيلسي وديانه بمواجهة أودينيزي مساء يوم 29 من شهر يوليو الجاري.

ويفتتح تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي يوم 6 من شهر أغسطس المقبل بمواجهة إيفرتون.

ودعم تشيلسي صفوفه بالثنائي كاليدو كوليبالي ورحيم ستيرلنج.

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