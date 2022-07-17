حسني عبد ربه: لم نشك في الفوز على فيوتشر رغم التأخر.. وهذه الروح ستعيد الإسماعيلي

أشاد حسني عبد ربه مدير الكرة بنادي الإسماعيلي بأداء لاعبي الفريق عقب الفوز على فيوتشر بنتيجة 2-1.

وقلب الإسماعيلي تأخره لفوز على فيوتشر في الوقت القاتل ليبتعد خطوة عن مراكز الخطر بعد مرور 25 جولة على الدوري المصري.

وقال حسني عبد ربه عبر أون تايم سبورتس 2: "أحمد الله على الفوز في الوقت القاتل ونحول الثقة لأنفسنا والجماهير باللعب حتى الدقيقة الأخيرة في ظل خوض مباراتين في أقل 48 ساعة واللعب ضد فريقين مثل سموحة وفيوتشر".

وأضاف "الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل يعمل بإخلاص وحب وجميعنا كجهاز فني ولاعبين نرغب في عودة الفريق وذلك يأتي بتكاتف الجميع".

وتابع "لم نشك أننا سنفوز في مباراة فيوتشر رغم التأخر، واللاعبون رجال خاصة أنهم يلعبون في ظل شد عصبي كبير، من المستحيل أن نركز على لعب كرة جميلة، الآن نلعب على مراحل لحصد نقاط للارتقاء في الجدول ثم بعد ذلك نبدأ نفكر في الأداء".

وشدد "تحويل الهزيمة لتعادل ثم مكسب أمام فيوتشر يُحسب للاعبين، وأشكر جميع اللاعبين وهذه الروح التي ستعيد الإسماعيلي مرة أخرى".

وأكمل "الإدارة ستصرف مكافآت عقب الفوز أمام فيوتشر، ولدينا مباراة صعبة ضد بيراميدز بعد فوزه على الأهلي، وعلينا أن نثبت أنفسنا أمام الجميع وتلك المباراة التي ستعيد الفريق، وأشكر الجماهير على إخلاصها ووقوفها خلف الفريق في الضراء قبل السراء".

وأتم "لم نصل لشيء بعد، الانتصاران يشكلان دفعة للفريق ونأمل أن ننهي الموسم في مركز على الأقل يليق بالفريق".

النتيجة رفعت رصيد الإسماعيلي إلى 26 نقطة من 24 مباراة، في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف عن غزل المحلة الرابع عشر، و5 نقاط عن المقاولون السادس عشر صاحب أول مراكز الهبوط، والذي لعب مباراة أقل.

فيما تجمد رصيد فيوتشر عند 39 نقطة من 25 مباراة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن سموحة الخامس الذي لعب مباراة أقل.

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