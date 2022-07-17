مرتضى: الكرة الآن في أقدام لاعبي الزمالك لحسم الدوري

الأحد، 17 يوليه 2022 - 01:03

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - رئيس الزمالك

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن فريقه أصبح الآن صاحب الموقف الأقوى في المنافسة على لقب الدوري المصري.

وقال مرتضى عبر قناة الشمس: "الكرة الآن في أقدام لاعبي الزمالك، فقط حقق الفوز في كل مبارياتك ستتوج بالدوري".

وأضاف "النظر إلى نتائج الفريق المنافس هو الذي يخلق حالة من التوتر، لأن في السابق الأمور كانت في يد الأهلي قبل أن يخسر أمام بيراميدز".

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وواصل "أمير اقترح تحفيز اللاعبين بلائحة استثنائية للمباريات المقبلة لتزيد مكافأة الفوز في كل مباراة عن التي تسبقها وخزينة النادي بها ربع مليار جنيه".

وأشار "الأهلي يعاني من إجهاد كبير وأيضا الزمالك والإسماعيلي لأننا نلعب موسمين بشكل متلاحق وعندما قلت ذلك هاجموني، هل هذا هو عمرو السولية أو هذا هو مستوى أحمد عبد القادر".

واستمر في تصريحاته "الزمالك له ما يقرب من 80 مليون جنيه من قيمة البث الفضائي وسنحصل على هذا المبلغ خلال الشهر الجاري".

وأردف "سددت ديون ممدوح عباس ولكني لن أسدد أيضا ديون حسين لبيب، أعضاء النادي لا ينتخبوني لأسدد الديون فقط".

وأتم تصريحاته "أخرجنا أكثر من 20 حافلة من مقر الزمالك محملة بالجمهور لحضور مباراة غزل المحلة من الملعب".

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