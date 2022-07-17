محمد علي لـ في الجول: مواجهة تونس بلا مقاييس.. ونتمنى المزيد من التواجد الجماهيري في النهائي

أبدى محمد علي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد سعادته بالفوز على تونس 29-27 في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال علي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com عقب المباراة: "الحمد لله. نحن جميعا سعداء بالفوز والتأهل".

وأضاف "مباراة مصر وتونس لا مقاييس لها فهي مباراة نهائية بحد ذاتها".

وأوضح "البعض كان يرى أن منتخب مصر متفوق على منتخب تونس حاليا ولكن هذا الكلام يختلف في الملعب".

وتابع "قدموا مباراة كبيرة وكنا نعلم ذلك، فهم يواجهون المزيد من الضغوط مقارنة بنا".

وعن المباراة النهائية أمام كاب فيردي قال محمد علي: "لدينا يوم واحد للاستعداد قبل النهائي. هذا الأمر يرجع للمدير الفني".

وختاما وجه علي رسالة للجمهور المصري قائلا: "الجمهور يدعمنا كثيرا ولكن نتمنى أن يكون التواجد أكبر والتشجيع أقوى، فبطولة إفريقيا في مصر ليست بالحدث الصغير. التواجد الحالي يرضي طموحنا بالتأكيد ولكن نتمنى وجود الجميع في المباراة المقبلة".

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"مباراة مصر وتونس دائما تعتبر نهائي في حد ذاتها، الجميع كان يقول أن منتخب مصر يتفوق على تونس لكن في الملعب الكلام يختلف" 🇪🇬

"نتمنى في النهائي أن يكون التشجيع أكبر" 🌟

محمد علي حارس مرمى منتخب مصر يتحدث عن صعوبة مباراة تونس والدعم الجماهيري. 🤾‍♂️ pic.twitter.com/TWpe0YeWQs — FilGoal (@FilGoal) July 16, 2022

وتغلب منتخب مصر على الجزائر بنتيجة 34-19 في ربع النهائي، بعد فوزه على الكاميرون والمغرب في دور المجموعات ليتأهل بالصدارة.

ولعب منتخب مصر في المربع الذهبي للمرة الـ 23 في تاريخه من أصل 23 مشاركة بالبطولة الإفريقية، كما ضمن مقعده في كأس العالم.

وكان ذلك بمثابة النهائي المبكر بين مصر وتونس، إذ تواجها في نهائي آخر 3 نسخ للبطولة.

ويلتقي منتخب مصر مع كاب فيردي الذي فجر كبرى مفاجآت البطولة وكسر احتكار الشمال الإفريقي لنهائي البطولة، بالفوز على المغرب بنتيجة 23-18.

منتخب مصر هو حامل لقب البطولة بعد التتويج بنسخة 2020 عندما حقق الفوز على تونس في المباراة النهائية بنتيجة 27-23.

وتدخل مصر البطولة من أجل الدفاع عن اللقب.

ويخوض منتخب مصر النهائي للمرة رقم 12 في تاريخه، بينما حقق اللقب مرتين عامي 1991 و2000 بنظام الدورة المجمعة.

بينما يخوض منتخب كاب فيردي المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وبالمشاركة الثانية بعدما اكتفى بالمركز الخامس في النسخة الماضية.

وسيكون منتخب كاب فيردي هو أول منتخب يصل لنهائي أمم إفريقيا غير منتخبات مصر وتونس والجزائر على مقعدي النهائي منذ تلك النسخة وحتى 2020.

ويبحث منتخب مصر عن لقبه الثامن، لفض الشراكة مع الجزائر في المركز الثاني (7 ألقاب) وتضييق الفارق مع منتخب تونس المتصدر بـ 10 ألقاب.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى من بطولة إفريقيا إلى منافسات بطولة العالم 2023 المقرر إقامتها في يناير بدولتي بولندا والسويد.

وضمنت منتخبات مصر وتونس والمغرب وكاب فيردي التواجد في كأس العالم في انتظار صاحب المركز الخامس.

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