باروندو لـ في الجول: لعبنا كرة يد شرسة أمام تونس.. وننتظر دعم الجماهير في النهائي

شدد الإسباني روبرتو باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد على أن مواجهة تونس كانت قتالا، مشيرا إلى أن دعم الجماهير يمنح الفريق دفعة قوية.

وفاز منتخب مصر على تونس 29-27 ليتأهل لمواجهة منتخب كاب فيردي الذي تخطى المغرب في نصف النهائي.

وقال باروندو في تصريحات لـ FilGoal.com: "المباراة كانت قتالا، لعبنا كرة يد شرسة للغاية اليوم".

وأضاف "كنت أعلم ذلك مسبقًا لأن كل مباريات مصر وتونس تكون بتلك الصورة وكل فريق يريد الفوز".

وتابع "كنا نلعب بشكلٍ مميز في الشوط الثاني وتقدمنا بفارق 5 أهداف، لكن تونس قلّصت الفارق إلى هدفين ولهذا عادت تونس والنتيجة كانت متقاربة لكننا فزنا وسنلعب النهائي وهذا أهم شيء".

باروندو مدرب مصر بعد التأهل لنهائي إفريقيا🗣️ المباراة أمام تونس كانت قتالًا، لعبنا كرة يد شرسة للغاية اليوم وسنقاتل لحصد اللقب. pic.twitter.com/u0Dx4DOFNj — FilGoal (@FilGoal) July 16, 2022

وواصل عن النهائي "عادةً يتوقع الجميع وصول تونس ومصر للمباراة النهائية ولكن بسبب القُرعة تواجهنا في نصف النهائي".

واستطرد "واثق أن مواجهة كاب فيردي ستكون صعبة، إنهم يلعبون بشكل جيد ويقدمون بطولة مميزة وقد فازوا بمباريات قوية وبكل تأكيد سيقاتلون لحصد اللقب

وآمل أن نقاتل أيضًا أمامهم بدورنا".

وأتم "أشكر الجماهير للغاية على دعمهم، كانت أجواء عظيمة، من دواعي سعادتنا أن نلعب أمام هذا الجمهور الذي يشجعنا ويدفعنا وآمل أن نحظى بتشجيع أكبر في النهائي".

أرقام النهائي

منتخب مصر هو حامل لقب البطولة بعد التتويج بنسخة 2020 عندما حقق الفوز على تونس في المباراة النهائية بنتيجة 27-23.

وتدخل مصر البطولة من أجل الدفاع عن اللقب.

ويخوض منتخب مصر النهائي للمرة رقم 12 في تاريخه، بينما حقق اللقب مرتين عامي 1991 و2000 بنظام الدورة المجمعة.

بينما يخوض منتخب كاب فيردي المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وبالمشاركة الثانية بعدما اكتفى بالمركز الخامس في النسخة الماضية.

وسيكون منتخب كاب فيردي هو أول منتخب يصل لنهائي أمم إفريقيا غير منتخبات مصر وتونس والجزائر على مقعدي النهائي منذ تلك النسخة وحتى 2020.

ويبحث منتخب مصر عن لقبه الثامن، لفض الشراكة مع الجزائر في المركز الثاني (7 ألقاب) وتضييق الفارق مع منتخب تونس المتصدر بـ 10 ألقاب.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى من بطولة إفريقيا إلى منافسات بطولة العالم 2023 المقرر إقامتها في يناير بدولتي بولندا والسويد.

وضمنت منتخبات مصر وتونس والمغرب وكاب فيردي التواجد في كأس العالم في انتظار صاحب المركز الخامس.

موعد المباراة والملعب والقنوات الناقلة

تقام مباراة مصر ضد كاب فيردي يوم الإثنين الموافق 18 يوليو الجاري.

وتقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 3 بتعليق خالد خيري.

ويقام اللقاء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.