باروندو لـ في الجول: لعبنا كرة يد شرسة أمام تونس.. وننتظر دعم الجماهير في النهائي

السبت، 16 يوليه 2022 - 23:58

كتب : عبد الرحمن فوزي سالم محمد

روبرتو جارسيا باروندو - مصر - طوكيو 2020

شدد الإسباني روبرتو باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد على أن مواجهة تونس كانت قتالا، مشيرا إلى أن دعم الجماهير يمنح الفريق دفعة قوية.

وفاز منتخب مصر على تونس 29-27 ليتأهل لمواجهة منتخب كاب فيردي الذي تخطى المغرب في نصف النهائي.

وقال باروندو في تصريحات لـ FilGoal.com: "المباراة كانت قتالا، لعبنا كرة يد شرسة للغاية اليوم".

أخبار متعلقة
مؤتمر تاكيس عن حرمان بيراميدز من دوري أبطال إفريقيا والفوز مع حكام أجانب.. وصراع لقب الدوري فخر الدين بن يوسف: الفوز على الأهلي سيزيد حظوظنا في المنافسة.. تعاهدنا على الانتصار

وأضاف "كنت أعلم ذلك مسبقًا لأن كل مباريات مصر وتونس تكون بتلك الصورة وكل فريق يريد الفوز".

وتابع "كنا نلعب بشكلٍ مميز في الشوط الثاني وتقدمنا بفارق 5 أهداف، لكن تونس قلّصت الفارق إلى هدفين ولهذا عادت تونس والنتيجة كانت متقاربة لكننا فزنا وسنلعب النهائي وهذا أهم شيء".

وواصل عن النهائي "عادةً يتوقع الجميع وصول تونس ومصر للمباراة النهائية ولكن بسبب القُرعة تواجهنا في نصف النهائي".

واستطرد "واثق أن مواجهة كاب فيردي ستكون صعبة، إنهم يلعبون بشكل جيد ويقدمون بطولة مميزة وقد فازوا بمباريات قوية وبكل تأكيد سيقاتلون لحصد اللقب

وآمل أن نقاتل أيضًا أمامهم بدورنا".

وأتم "أشكر الجماهير للغاية على دعمهم، كانت أجواء عظيمة، من دواعي سعادتنا أن نلعب أمام هذا الجمهور الذي يشجعنا ويدفعنا وآمل أن نحظى بتشجيع أكبر في النهائي".

أرقام النهائي

منتخب مصر هو حامل لقب البطولة بعد التتويج بنسخة 2020 عندما حقق الفوز على تونس في المباراة النهائية بنتيجة 27-23.

وتدخل مصر البطولة من أجل الدفاع عن اللقب.

ويخوض منتخب مصر النهائي للمرة رقم 12 في تاريخه، بينما حقق اللقب مرتين عامي 1991 و2000 بنظام الدورة المجمعة.

بينما يخوض منتخب كاب فيردي المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وبالمشاركة الثانية بعدما اكتفى بالمركز الخامس في النسخة الماضية.

وسيكون منتخب كاب فيردي هو أول منتخب يصل لنهائي أمم إفريقيا غير منتخبات مصر وتونس والجزائر على مقعدي النهائي منذ تلك النسخة وحتى 2020.

ويبحث منتخب مصر عن لقبه الثامن، لفض الشراكة مع الجزائر في المركز الثاني (7 ألقاب) وتضييق الفارق مع منتخب تونس المتصدر بـ 10 ألقاب.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى من بطولة إفريقيا إلى منافسات بطولة العالم 2023 المقرر إقامتها في يناير بدولتي بولندا والسويد.

وضمنت منتخبات مصر وتونس والمغرب وكاب فيردي التواجد في كأس العالم في انتظار صاحب المركز الخامس.

موعد المباراة والملعب والقنوات الناقلة

تقام مباراة مصر ضد كاب فيردي يوم الإثنين الموافق 18 يوليو الجاري.

وتقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 3 بتعليق خالد خيري.

ويقام اللقاء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

باروندو منتخب مصر لكرة اليد أمم إفريقيا لكرة اليد
نرشح لكم
كرة يد - هنداوي: لم نتوقع مباراة سهلة أمام تونس.. وننتظر دعم الجماهير في النهائي نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق أمم إفريقيا لـ كرة اليد - إلى النهائي.. منتخب مصر يقصي البطل التاريخي تونس أمم إفريقيا لـ كرة اليد - من أجل بطاقة المونديال الأخيرة.. رميات الترجيح تنصر الجزائر على الكونغو الديموقراطية انتهت أمم إفريقيا لكرة اليد - مصر (29) - (27) تونس.. إلى النهائي أمم إفريقيا لكرة يد - كاب فيردي تكسر سيطرة الشمال وتصعد للنهائي على حساب المغرب أمم إفريقيا لـ كرة اليد – غينيا تفوز على أنجولا وتنافس على بطاقة كأس العالم مواعيد مباريات اليوم 16 يوليو والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك ومنتخب مصر لليد
أخر الأخبار
فتح الله: الفوز على الأهلي كان فرصتنا الأخيرة للاستمرار في المنافسة 23 دقيقة | الكرة المصرية
سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع القرموطي 37 دقيقة | الكرة المصرية
باروندو لـ في الجول: لعبنا كرة يد شرسة أمام تونس.. وننتظر دعم الجماهير في النهائي 40 دقيقة | كرة يد
فوز رمضان الأول وضياع 8 من 12.. أبرز أرقام فوز بيراميدز على الأهلي 45 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر تاكيس عن حرمان بيراميدز من دوري أبطال إفريقيا والفوز مع حكام أجانب.. وصراع لقب الدوري 46 دقيقة | الكرة المصرية
ثنائية بنشرقي المعادة والأبيض يحكم خارج الديار.. أبرز أرقام فوز الزمالك على المحلة 52 دقيقة | الكرة المصرية
فخر الدين بن يوسف: الفوز على الأهلي سيزيد حظوظنا في المنافسة.. تعاهدنا على الانتصار 56 دقيقة | الكرة المصرية
توفيق وتاكيس تدخلا.. مشادة بين عبد المنعم ورمضان عقب نهاية لقاء بيراميدز والأهلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 في الجول يكشف أسباب غياب ثماني الزمالك عن مواجهة غزل المحلة