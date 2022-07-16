مؤتمر تاكيس - عن حرمان بيراميدز من أبطال إفريقيا والفوز مع حكام أجانب.. وصراع لقب الدوري

السبت، 16 يوليه 2022 - 23:52

كتب : أحمد الخولي

تاكيس جونياس - بيراميدز

تحدث اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز عن حرمان الفريق من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل والمنافسة على لقب الدوري والفوز مع الحكام الأجانب.

وتغلب بيراميدز على الأهلي بنتيجة 2-0 في قمة الجولة 25 من الدوري المصري.

وقال تاكيس جونياس في المؤتمر الصحفي: "حرمان بيراميدز من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا؟ هذا رأي الكثيرين لأنه ليس من العدل حسم المشاركة قبل نهاية المسابقة".

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وأضاف "الفوز على الأهلي يعني الاقتراب من الدوري؟ أرفض هذا الحديث لأن القادم صعب جدا وكل مباراة ستكون بطولة".

وأكمل "أمامنا 9 مباريات لا توجد بينهم مباراة سهلة".

وشدد "لدينا فرصة مؤكدة في التتويج بلقب الدوري، إذا استمر نفس الأداء والنتائج حتى نهاية الموسم".

وواصل "أهنئ لاعبي بيراميدز على الأداء والجهد والنتيجة، منذ الدقيقة الأولى سيطرنا على المباراة وصنعنا عديد الفرص ونكافح ونطور الفريق وسنحقق نتائج إيجابية".

وتابع "لا يوجد سر فيما قدمناه كل ما حدث هو ارتفاع معدل اللياقة البدنية ولا نعاني من إصابات. مع الوقت سوف نصل بالفريق لمرحلة جيدة جدا لأننا ما زلنا في مرحلة التطوير".

وعن الفوز مع الحكام الأجانب قال: "نحن فريق يحب لعب كرة القدم، وقلت من قبل إن هناك حكام مصريين جيدين، ولكن الأفضل لنا اللعب تحت قيادة تحكيمية أجنبية، ورأينا جميعا ما حدث في مباراة طلائع الجيش من إهدار للوقت".

وعن الانتصار على الأهلي أجاب: "احترم الأهلي بشكل كبير ولكن الرهان لا يكون على حالته بل على حالتنا نحن بنسبة 70% والباقي 30% هل يكون موفق أم لا".

وأتم "أحمد الشناوي ليس حارسا صغيرا حتى يمكن إعداده بشكل خاص للمباريات الكبيرة كما يعتقد البعض هو يفعل ما يجب عليه القيام به".

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